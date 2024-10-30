Кремль "вознаграждает" генералов эпохи Шойгу приговорами: детали от британской разведки

Российские генералы оказываются под следствием по коррупционным обвинениям. Однако в Великобритании убеждены, что цель РФ — вовсе не побороть коррупцию, которая является фундаментальной для кремлевского режима.

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Москва "с энтузиазмом" наказывает военачальников, которые служили на экс-главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 30 октября.

Сообщается, что в России арестовали и бросили в СИЗО генерал-майора Александра Оглоблина. Его подозревают во взятке в сумме 10 миллионов рублей. По данным следствия, телекоммуникационная компания заплатила военному для выполнения контрактов МО России.

Ранее Оглоблин был осужден в феврале 2022 года и получил 4,5 года лишения свободы. Отдельные обвинения касались растраты средств. Однако генерала досрочно освободили после показаний против его бывшего начальника. Речь о руководителе Главного управления связи ВС РФ и заместителе начальника Генштаба генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Последнего задержали в мае этого года.

"Второй арест Оглоблина демонстрирует, что российские власти продолжают с энтузиазмом выдвигать обвинения в коррупции против действующих и бывших чиновников обороны (назначенных в эпоху бывшего министра обороны Сергея Шойгу), даже после получения первоначальных приговоров", — подчеркнули в британской разведке.

В Минобороны Великобритании отвергли предположение, что Кремль пытается повестью искоренить коррупцию. По оценке ведомства, это — фундаментальное поведение для функционирования режима.

"Зато российские власти, вероятно, стремится ограничить коррупцию до более управляемых уровней, которые имеют менее резкое влияние на функционирование ведомства", — добавили в отчете.

Напомним, в СМИ сообщили, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле озвучили свои условия.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что РФ накопила примерно 200 тысяч бойцов на юге.