Підрозділи ГУР вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові, — джерела Фокусу (відео)

Російська нафтопереробна галузь може втратити потужності Саратовського НПЗ, який переробляє 7,2 млн тонн нафти. По НПЗ вдарили дрони ГУР в ніч на 8 листопада.

Українські безпілотники дістали до Саратовського нафтопереробного заводу (Саратовського НПЗ), який входить в структуру компанії "Роснефть". Російська влада заперечує влучання, натомість говорить про пожежу внаслідок падіння уламків. На відео, знятому місцевими жителями, бачимо відкрите полум'я, яке свідки зняли з відстані в кілька кілометрів. Джерела Фокусу в спецслужбах повідомили, що атака дронів — це успішна спецоперація, яку провели українські розвідники.

Джерела Фокусу заявили, що в ніч на 8 листопада дрони Головного управління розвідки дійсно дістались до Саратова та влучили у Саратовський НПЗ. Успішність спецоперації доводять повідомлення місцевих мешканці, які публікували кадри пожежі у Заводському районі, в якому розташовано завод. Саратовські ЗМІ при цьому додали, що безпілотники влучили по одній з нафтопереробних установок та у резервуар з мазутом. Тим часом російська влада запевнила, що над регіоном працювали сили ППО та збили усі українські безпілотники, розповіли співрозмовники Фокусу.

Зазначимо, Саратовський НПЗ — підприємство, яке раніше мало назву завод "Крекінг". НПЗ належить нафтовій компанії "Роснєфть", продуктивність — близько 7,2 млн тонн нафтопродуктів (дані 2020 року). Орієнтовна відстань до України — близько 600 км (за кілька кілометрів на схід — аеродром "Енгельс-2" ЗС РФ).

Удари по РФ - Саратовський НПЗ Фото: З відкритих джерел

Удар по РФ — деталі

Губернатор Саратовської області Сергій Бусаргін у Telegram-каналі підтвердив атаку дронів на місто Саратов. У повідомленні, опублікованому о 2:46 в ніч на 8 листопада чиновник написав, що регіону загрожують українські безпілотники. За 10 хв. — інформував про начебто збиття дронів, уламки яких впали в Заводському районі. Місце онлайн-ЗМІ "Саратов 24" інформувало про повітряну атаку та точки влучання, про які розповіли українські розвідники. Згодом журналісти додали, що від "падіння уламків" вибило вікна, а з будинків неподалік провели евакуацію населення.

Удари по РФ - губернатор про Саратовську область 8 листопада Фото: Скриншот Удари по РФ - ЗМІ про Саратовську область 8 листопада Фото: Скриншот

Тим часом в Міноборони РФ запевнили, що усі українські дрони знешкодили і жоден не вдарив по російському стратегічному об'єкту. Зі слів російського командування, Сили оборони запустили 17 дронів. Дрони збивали, серед інших, над Саратовською областю — туди дістались, пролетіли 600 км, шість БПЛА. Також працювали сили ППО над Воронезькою областю (шість дронів), Бєлгородською (чотири), Брянською (один), стверджують росіяни.

Удари по РФ - Міноборони про Саратовську область 8 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, 7 листопада українська розвідка доповіла про успішний удар по російському порту "Каспійськ" на березі Каспійського моря. В порту стояли ракетоносії для ударів по Україні: дронам вдалось пролетіти понад 1 200 км.

Нагадуємо, 8 листопада військкор РФ повідомив, що президент Володимир Путін міг наказати призупинити ракетні удари по Україні, та пояснив, що так тиснуть задля перемовин.