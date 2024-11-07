"Калібри" не запускають: у ВМС пояснили, як росіяни використовують Каспійське море

У Каспійському морі є ракетоносії "Калібрів", але цей регіон, як пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіяни використовують для завдання ударів по Україні з повітря.

У середу, 6 листопада, дрони Головного управління розвідки МОУ вперше вдарили по російській флотилії, яка дислокується у Каспійському морі. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що Каспійське море є однією з п’яти локацій, де базується військово-морський флот РФ. Росіяни перекидають звідти бойові кораблі Волго-Донським суднохідним каналом, який єднає з Азовським морем, та завдає по Україні ударів з повітря.

У Каспійському морі є ракетоносії, які можуть запускати ракети типу "Калібр", але наразі немає підтвердженої інформації щодо обстрілів України з застосуванням кораблів, які перебувають у цьому регіоні.

"Каспійське море вони частіше використовують для завдання ударів саме з повітря. Тобто вони заходять в цю акваторію спеціально і звідти у них пускові рубежі, для того, щоб обстрілювати Україну", — розповів Плетенчук.

За його словами, скоріше за все, це відбувається для того, щоб у разі нештатного сходу вже старих ракет, які мають на озброєнні росіяни, унеможливити втрати серед цивільного населення.

Нагадаємо, за даними російських журналістів, для атаки по порту в Дагестані використовувався надлегкий літак-дрон А-22 "Летюча лисиця".

Forbes писав, що роботизований дрон-літак із дистанційним керуванням, заряджений вибухівкою, пролетів 1126 км до стоянки російського Каспійського флоту в Дагестані, де уразив одразу три кораблі.