Український дрон подолав 700 миль і одним ударом підірвав 3 військові кораблі РФ, — Forbes

На думку аналітиків, атака модифікованого дрона-літака А-22 підкреслює зростаючу здатність України завдавати глибоких ударів всередині Росії.

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Роботизований дрон-літак із дистанційним керуванням, заряджений вибухівкою, пролетів 700 миль (1126 км) до стоянки російського Каспійського флоту в Дагестані, де уразив одразу три кораблі. Про це пише Forbes.

Цей дрон-літак врізався в скупчення військових кораблів, пришвартованих поруч біля пірсу.

Як повідомив колишній радник міністра МВС Антон Геращенко, вибухом було пошкоджено три кораблі, у тому числі два фрегати типу "Гепард" — найбільші кораблі флоту, — а також менший корвет "Буян". Пошкоджені судна можуть становити майже третину чисельності Каспійської флоту.

Безпілотник А-22, яким було завдано удар, розроблявся, щоб відповісти на удари Росії по українських містах і базах, зокрема, за допомогою низки безпілотників місцевого виробництва та ракет класу "земля-повітря", налаштованих для наземних ударів.

"Гудіння А-22 над якірною стоянкою Каспійського флоту підкреслює, наскільки швидко Україна просунулася до розширення свого портфоліо зброї глибокого ураження місцевого виробництва", — йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що в лютому 2022 року Україна не мала жодної оперативної зброї глибокого ураження, а зараз їх вже кілька видів.

Автори матеріалу також згадали, що нещодавно Україна завершила розробку "ракетного безпілотника" з турбореактивним двигуном "Паляниця" — гібридної крилатої ракети з радіусом дії до 400 миль.

"Це не так далеко, як літає дрон А-22. Але там, де безпілотники для спортивних літаків виготовляються вручну в невеликих кількостях на основі наявних планерів, "Паляниця" може масово вироблятися з нуля українською індустрією безпілотників, що розвивається", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, вранці 6 листопада жителі Дагестану чули вибухи. Російська влада заявила про знищення українського безпілотника.

Згодом Фокусу повідомили, що дрони Головного управління розвідки уразили російські кораблі в Каспійському морі під час атаки на території Дагестану.