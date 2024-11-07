Украинский дрон преодолел 700 миль и одним ударом взорвал 3 военных корабля РФ, — Forbes

По мнению аналитиков, атака модифицированного дрона-самолета А-22 подчеркивает растущую способность Украины наносить глубокие удары внутри России.

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Роботизированный дрон-самолет с дистанционным управлением, заряженный взрывчаткой, пролетел 700 миль (1126 км) до стоянки российского Каспийского флота в Дагестане, где поразил сразу три корабля. Об этом пишет Forbes.

Этот дрон-самолет врезался в скопление военных кораблей, пришвартованных рядом у пирса.

Как сообщил бывший советник министра МВД Антон Геращенко, взрывом были повреждены три корабля, в том числе два фрегата типа "Гепард" — крупнейшие корабли флота, — а также меньший корвет "Буян". Поврежденные суда могут составлять почти треть численности Каспийского флота.

Беспилотник А-22, которым был нанесен удар, разрабатывался, чтобы ответить на удары России по украинским городам и базам, в частности, с помощью ряда беспилотников местного производства и ракет класса "земля-воздух", настроенных для наземных ударов.

"Гудение А-22 над якорной стоянкой Каспийского флота подчеркивает, насколько быстро Украина продвинулась к расширению своего портфолио оружия глубокого поражения местного производства", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в феврале 2022 года Украина не имела ни одного оперативного оружия глубокого поражения, а сейчас их уже несколько видов.

Авторы материала также упомянули, что недавно Украина завершила разработку "ракетного беспилотника" с турбореактивным двигателем "Паляница" — гибридной крылатой ракеты с радиусом действия до 400 миль.

"Это не так далеко, как летает дрон А-22. Но там, где беспилотники для спортивных самолетов изготавливаются вручную в небольших количествах на основе имеющихся планеров, "Паляница" может массово производиться с нуля украинской индустрией беспилотников, которая развивается", — говорится в материале.

Напомним, утром 6 ноября жители Дагестана слышали взрывы. Российские власти заявили об уничтожении украинского беспилотника.

Впоследствии Фокусу сообщили, что дроны Главного управления разведки поразили российские корабли в Каспийском море во время атаки на территории Дагестана.