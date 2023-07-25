В Вашингтоне сомневаются, что контрнаступление ВСУ приведет к переговорам в этом году, — WSJ

Официальные представителя США опасаются, что война может затянуться, а Западу не хватит решимости и ресурсов продолжать поддерживать Украину.

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В Вашингтоне сомневаются, что переговоры по завершению полномасштабного военного вторжения РФ в Украину могут пройти в этом году, так как темпы украинского контрнаступления медленные, из-за чего возникает риск затягивания конфликта. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

"Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта", — пишут в издании

По информации СМИ, в Вашингтоне признают, что Киев пока не совершил прорыва в контрнаступлении, а потому оценивать его эффективность рано. Украина еще не направила большинство боевых бригад, особенно тех, которые были обучены на европейских базах. Однако если это произойдет и не даст результатов, американцы готовы "определить дальнейший путь".

В издании добавляют, что ситуация с затянувшейся войной в Украине станет проверкой для стратегии президента Байдена, который считает, что выделение миллиардов долларов на военную помощь Украине поможет Киеву вести переговоры с Россией с позиции силы.

"Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого и без того не хватает, и обеспечить политическую поддержку тех, кто выступает против поддержки войны США", — пишут в Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что у некоторых чиновников есть опасения, хватит ли у США и союзников решимости продолжать поддержку или даже расширить ее, если контрнаступление не будет соответствовать заявленным ожиданиям.

Фокус ранее писал, что на Бахмутском направлении, где продолжается контрнаступление ВСУ, идут тяжелые бои. 24 июля комбат 1-го МБ 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бот" отметил, что украинские войска продвигаются в направлении села Андреевка к югу от Бахмута. По его словам, артиллерия врага в этой локации существенно превосходит по численности украинскую.

25 июля украинские бойцы сообщали, что в районе Клещиевки противник несет большие потери.