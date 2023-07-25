В Клещиевке идут тяжелые бои: российские "военкоры" заявили о тяжелой ситуации

По неподтвержденным данным, российские войска в Клещиевке оказались под угрозой удара Сил обороны с флангов, но о полном контроле над поселком пока речь не идет.

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Украинские бойцы в Telegram сообщают о ситуации вокруг Клещиевки, Бахмутского района. По предварительной информации, в самом населенном пункте идут тяжелые бои, но о полном контроле над поселком пока речь не идет. В частности, об этом пишет канал "Говорять Снайпер".

Еще один украинский паблик сообщает, что в районе Клещиевки противник несет большие потери, тяжелые бои продолжаются.

В свою очередь некоторые российские пропагандисты всполошились по поводу информации о положении дел у российских войск в районе Клещиевки. Ряд так называемых военных корреспондентов пишут, что оккупанты в этом районе оказались под угрозой окружения.

Другие паблики подтверждают информацию украинских неофициальных источников и сообщают, что населенный пункт пока под контролем ВС РФ.

"Подразделения ВС РФ ведут активные бои в районе Клещиевки на Бахмутском направлении фронта. Ситуация сложная, но о сдаче населенного пункта украинской армии речи не идет", — пишет "Военный обозреватель".

По данным других каналов, украинские защитники заняли окрестности поселка и угрожают ударить по противнику на фланге. При этом пропагандисты отмечают, что в поселке находятся подразделения БАРС и солдаты Минобороны РФ.

"На данный момент полноценный контроль над селом утрачен", — пишут российские "военкоры".

Между тем, согласно данным ресурса deepstatemap.live, украинские войска вплотную подошли к Клещиевке и заняли там господствующие высоты.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap.live

Отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не сообщали об отходе российских войск из Клещиевки или о взятии под контроль населенного пункта Силами обороны.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ за минувшие сутки бойцы ВСУ выбили противника с позиций на флангах под Бахмутом. По словам спикера Андрея Ковалева, противник пытался контратаковать на Бахмутском направлении, однако все атаки противника были отбиты.