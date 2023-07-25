У Кліщіївці йдуть важкі бої: російські "військкори" заявили про важку ситуацію

За непідтвердженими даними, російські війська в Кліщіївці опинилися під загрозою удару Сил оборони з флангів, але про повний контроль над селищем поки що не йдеться.

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Українські бійці в Telegram повідомляють про ситуацію навколо Кліщіївки, Бахмутського району. За попередньою інформацією, у самому населеному пункті точаться важкі бої, але про повний контроль над селищем поки що не йдеться. Зокрема, про це пише канал "Говорять Снайпер".

Ще один український паблік повідомляє, що в районі Кліщіївки противник зазнає великих втрат, важкі бої тривають.

Своєю чергою деякі російські пропагандисти сполошилися з приводу інформації про стан справ у російських військ у районі Кліщіївки. Низка так званих військових кореспондентів пишуть, що окупанти в цьому районі опинилися під загрозою оточення.

Інші пабліки підтверджують інформацію українських неофіційних джерел і повідомляють, що населений пункт поки що під контролем ЗС РФ.

"Підрозділи ЗС РФ ведуть активні бої в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку фронту. Ситуація складна, але про здачу населеного пункту українській армії не йдеться", — пише "Военный обозреватель".

За даними інших каналів, українські захисники зайняли околиці селища і погрожують вдарити по противнику на фланзі. При цьому пропагандисти зазначають, що в селищі перебувають підрозділи БАРС і солдати Міноборони РФ.

"На даний момент повноцінний контроль над селом втрачено", — пишуть російські "військкори".

Тим часом згідно з даними ресурсу deepstatemap.live, українські війська впритул підійшли до Кліщіївки і зайняли там панівні висоти.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap.live

Зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не повідомляли про відхід російських військ із Кліщіївки або про взяття під контроль населеного пункту Силами оборони.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ за минулу добу бійці ЗСУ вибили противника з позицій на флангах під Бахмутом. За словами спікера Андрія Ковальова, противник намагався контратакувати на Бахмутському напрямку, проте всі атаки противника було відбито.