В обмен на технологии: КНДР могла передать РФ баллистические ракеты, — разведка Южной Кореи

По данным южнокорейской разведки, предприятия Северной Кореи работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказ для российских войск.

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Северная Корея, вероятно, передала России не только артиллерийские боеприпасы, но и различные виды ракет, включая баллистические. Об этом сообщает разведка Южной Кореи, передает издание AP.

Южнокорейские военные сообщили журналистам о возможной поставке "неопределенного количества" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и портативных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и боеприпасов со стороны Северной Кореи в Россию.

По оценкам южнокорейской разведки, предприятия КНДР работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказ для российских войск.

Согласно информации из Сеула, возможно, Москва предоставляет Пхеньяну технологическую поддержку для запуска шпионских спутников в космос в обмен на поставки снарядов и ракет. Кроме того, Северная Корея проявляет интерес к приобретению российских ядерных технологий.

Передача оружия КНДР в РФ: что известно

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решает провести крупное сокращение числа посольств страны, считая, что он сможет получить больший экономический выигрыш от сделок с Россией по продаже вооружений, чем от поддержания дипломатических представительств.

По данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для оказания консультаций касательно использования боеприпасов.

Ранее, 26 октября, Министерство обороны Великобритании сообщило, что если Северная Корея сохранит текущие масштабы и темпы поставок военного оборудования в Россию, она станет одним из ключевых поставщиков вооружения для российской армии, наряду с Ираном и Беларусью.