В обмін на технології: КНДР могла передати РФ балістичні ракети, — розвідка Південної Кореї

За даними південнокорейської розвідки, підприємства Північної Кореї працюють на повну потужність і мобілізують населення, щоб виконати замовлення для російських військ.

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Північна Корея, ймовірно, передала Росії не тільки артилерійські боєприпаси, а й різні види ракет, включно з балістичними. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї, передає видання AP.

Південнокорейські військові повідомили журналістам про можливе постачання "невизначеної кількості" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і портативних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і боєприпасів з боку Північної Кореї в Росію.

За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність і мобілізують населення, щоб виконати замовлення для російських військ.

Згідно з інформацією з Сеула, можливо, Москва надає Пхеньяну технологічну підтримку для запуску шпигунських супутників у космос в обмін на постачання снарядів і ракет. Крім того, Північна Корея проявляє інтерес до придбання російських ядерних технологій.

Передання зброї КНДР у РФ: що відомо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішує провести велике скорочення кількості посольств країни, вважаючи, що він зможе отримати більший економічний виграш від угод з Росією з продажу озброєнь, ніж від підтримки дипломатичних представництв.

За даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.

Раніше, 26 жовтня, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що якщо Північна Корея збереже поточні масштаби і темпи поставок військового устаткування в Росію, вона стане одним із ключових постачальників озброєння для російської армії, поряд з Іраном і Білоруссю.