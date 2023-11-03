"Нарушает резолюции СБ ООН": в ЕС осудили РФ за поставки оружия из КНДР

Дипломатическое ведомство ЕС раскритиковало Россию за военное сотрудничество с Северной Кореей. В Службе внешних связей Европейского союза считают, что получение оружия из КНДР свидетельствуют о растущей изоляции России.

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Российская Федерация нарушает правила ООН, принимая оружие из Корейской Народной Демократической Республики для использования в "незаконной, неспровоцированной и неоправданной" войне против Украины. Об этом 3 ноября заявила Служба внешних связей ЕС (EEAS).

В сообщении говорится, что ЕС глубоко обеспокоен поставками оружия и военным сотрудничеством между КНДР и РФ.

"ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия. ЕС призывает КНДР и Россию воздерживаться от любых обменов военной техникой и боеприпасами", — заявили в EEAS.

Дипломатическое ведомство ЕС считает необходимым соблюдение ряда резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1718, 1874 и 2270, которые четко запрещают любой экспорт или импорт оружия при участии КНДР.

"Нарушение Россией резолюций Совета Безопасности ООН, соавтором которых она сама выступила, и углубление связей с КНДР свидетельствуют о растущей изоляции России, отчаянии и эффективности ограничительных мер ЕС в отношении России", — отметили в ведомстве.

Передача оружия КНДР в РФ: что известно

По данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для оказания консультаций касательно использования боеприпасов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил провести крупное сокращение числа посольств страны, считая, что он сможет получить больший экономический выигрыш от сделок с Россией по продаже вооружений, чем от поддержания дипломатических представительств.

По данным южнокорейских источников, в Россию было отправлено 2000 контейнеров из КНДР с различным вооружением. Это вдвое больше, чем ранее озвучивала американская сторона.

Напомним, 30 октября сообщалось, что снаряды КНДР позволили ВС РФ перейти в наступление на востоке Украины. По мнению экспертов, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии. В сентябре грузы из КНДР стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край.