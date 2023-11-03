"Порушує резолюції РБ ООН": у ЄС засудили РФ за постачання зброї з КНДР

Дипломатичне відомство ЄС розкритикувало Росію за військову співпрацю з Північною Кореєю. У Службі зовнішніх зв'язків Європейського союзу вважають, що отримання зброї з КНДР свідчить про зростаючу ізоляцію Росії.

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Російська Федерація порушує правила ООН, приймаючи зброю з Корейської Народної Демократичної Республіки для використання в "незаконній, неспровокованій і невиправданій" війні проти України. Про це 3 листопада заявила Служба зовнішніх справ ЄС (EEAS).

У повідомленні йдеться про те, що ЄС глибоко занепокоєний постачанням зброї та військовим співробітництвом між КНДР і РФ.

"ЄС рішуче засуджує будь-які подібні поставки зброї. ЄС закликає КНДР і Росію утримуватися від будь-яких обмінів військовою технікою та боєприпасами", — заявили в EEAS.

Дипломатичне відомство ЄС вважає за необхідне дотримання низки резолюцій Ради Безпеки ООН, включно з резолюціями 1718, 1874 і 2270, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт зброї за участю КНДР.

"Порушення Росією резолюцій Ради Безпеки ООН, співавтором яких вона сама виступила, і поглиблення зв'язків із КНДР свідчать про зростаючу ізоляцію Росії, відчай та ефективність обмежувальних заходів ЄС щодо Росії", — зазначили у відомстві.

Передання зброї КНДР у РФ: що відомо

За даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирішив провести велике скорочення кількості посольств країни, вважаючи, що він зможе отримати більший економічний виграш від угод з Росією з продажу озброєнь, ніж від підтримки дипломатичних представництв.

За даними південнокорейських джерел, у Росію було відправлено 2000 контейнерів із КНДР із різним озброєнням. Це вдвічі більше, ніж раніше озвучувала американська сторона.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що снаряди КНДР дали змогу ЗС РФ перейти в наступ на сході України. На думку експертів, Північна Корея має величезну кількість артилерії. У вересні вантажі з КНДР стали прибувати залізницею на склади в Краснодарський край.