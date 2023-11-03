Північна Корея могла передати РФ балістичні ракети і ПЗРК: коментарі ГУР

За даними південнокорейських джерел, у Росію було відправлено 2000 контейнерів із КНДР із різним озброєнням. Це вдвічі більше, ніж раніше озвучувала американська сторона.

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КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності та ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Усі ці кошти можуть бути спрямовані в зону бойових дій в Україні, повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

У матеріалі йдеться про те, що військове командування Республіки Корея проаналізувало дані про військову співпрацю КНДР і РФ після зустрічі лідерів країн, президента Володимира Путіна і генсека Кім Чен Ина.

За оцінками військових, з північнокорейського порту Раджин на північному сході КНДР до Владивостока на Далекому Сході Росії було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами. Ці цифри вдвічі перевищують дані, що були надані американцями 13 жовтня, які повідомляли про 1000 контейнерів.

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"Північна Корея, можливо, також постачала в Росію іншу зброю, зокрема танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки та кулемети і, можливо, балістичні ракети малої дальності", — ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим журналісти видання NV звернулися по коментарі до Головного управління розвідки Міноборони України. Представник українського відомства Андрій Черняк із цього приводу заявив, що наразі ГУР не володіє достовірною інформацією щодо постачання у РФ корейських боєприпасів, про які говорили в Сеулі.

"У нас поки що немає доказів цього — ми постійно стежимо за каналами постачання зброї Росії, але саме цього факту не можемо ні підтвердити, ні спростувати", — сказав Черняк.

Раніше повідомлялося, що китайський постійний представник в ООН Чжан Цзюнь висловився щодо військової співпраці Москви і Пхеньяна. Постпред заявив, що Пекін не втручається у відносини між двома країнами, але наполягає на припиненні вогню в Україні.