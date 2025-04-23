"Секретна зброя" проти США: Китай створив цілу армію роботів, — NYT

Фабрики в Китаї тепер більш автоматизовані, ніж у США, Німеччині або Японії. Масове використання роботів знижує собівартість виробництва і підвищує якість товарів, що дає Китаю перевагу в торговельній війні зі США.

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Про це пише The New York Times. Як зазначають у виданні, завдяки роботам Китай продовжує домінувати в масовому виробництві, незважаючи на те, що населення країни старіє і дедалі менше вважає за краще працювати в промисловості.

За даними Міжнародної федерації робототехніки, в Китаї на кожні 10 000 робітників на виробництві припадає більше заводських роботів, ніж у будь-якій іншій країні, за винятком Південної Кореї та Сінгапуру.

Як у Китаї використовують роботів

Власник майстерні в комерційному центрі південно-східного Китаю Ілон Лі розповів журналістам, що готується заплатити 40 000 доларів китайській компанії за роботизовану руку з камерою. Пристрій використовує ШІ для спостереження за тим, як робітник зварює стінки печі, а потім дублює дію з мінімальним втручанням людини.

Лише чотири роки тому така сама система була доступна лише від іноземних компаній-виробників роботів і коштувала близько 140 000 доларів. Лі зазначив, що робочий день його співробітників триває лише вісім годин, а машина може працювати цілодобово.

Великі компанії роблять набагато більшу ставку на автоматизацію. Так, величезний завод китайського виробника електромобілів Zeekr у Нінбо використовував 500 роботів ще чотири роки тому. Зараз їх 820, і планується ще більше.

Незважаючи на автоматизацію, китайські заводи все ще потребують людей для перевірки якості та встановлення деяких деталей, що вимагають спритності рук, наприклад, джгутів проводів. Приміром, перед фарбуванням автомобілів робітники все одно проводять по них руками в рукавичках і шліфують дрібні вади.

"Більшість робіт наших колег пов'язані із сидінням перед монітором комп'ютера", — зазначила Пінкі Ву, співробітниця Zeekr.

Китай випереджає США

За даними видання, американські автомобільні заводи також використовують роботів, проте більша частина обладнання поставляється з Китаю. Ба більше, китайські компанії купили зарубіжних постачальників передової робототехніки, таких як Kuka з Німеччини, і перенесли більшу частину своїх операцій до Китаю.

"Секретна зброя Китаю в торговельній війні — армія заводських роботів, керованих штучним інтелектом, які зробили революцію у виробництві", — зазначили журналісти.

Автори статті підкреслили, що стрімкий прогрес Китаю в галузі заводської робототехніки стимулюється згори. Десять років тому в країні стартувала ініціатива "Зроблено в Китаї 2025", яка визначила 10 галузей, де КНР має стати конкурентоспроможною на світовому ринку. Однією з цих сфер була робототехніка.

Наприклад, щоб змусити автомобільну промисловість замислитися над тим, як використовувати гуманоїдних роботів з двома руками і двома ногами, урядовці в Пекіні минулого року доручили великим автовиробникам орендувати роботів і надавати відеозаписи того, як вони виконують завдання на своїх складальних заводах.

Як демонстрацію автоматизації муніципальний уряд Пекіна нещодавно провів напівмарафон для 12 000 бігунів і 20 людиноподібних роботів. Тільки шість роботів завершили забіг, але захід допоміг привернути увагу до роботів.

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Також важливо, що університети Китаю щорічно випускають близько 350 000 фахівців з машинобудування, а також електриків, зварювальників та інших кваліфікованих технічних фахівців. Для порівняння, американські університети випускають близько 45 000 інженерів-механіків на рік.

Співзасновник американського виробника роботів Agility Robotics Джонатан Герст зізнався, що однією з його найбільших проблем був пошук кваліфікованих співробітників. Будучи аспірантом в Інституті робототехніки в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, він був одним із двох інженерів-механіків.

Зі свого боку деяких китайських фахівців турбує автоматизація виробництва. Так, Ген Юаньцзе із заводу Zeekr побоюється, що коли-небудь втратить роботу через робота, а його освіти буде недостатньо для кращої посади.

"Це турбує не тільки мене — це турбує всіх", — сказав Ген.

Нагадаємо, експерти з робототехніки стверджують, що плани Ілона Маска почати масове виробництво роботів Tesla Optimus за 20 тисяч доларів, відкладається через торгову війну Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що Китай посів лідируючі позиції в ланцюжку поставок планетарних роликових гвинтів. Це найважливіший компонент для виробництва передових гуманоїдних роботів.