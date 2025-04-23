"Секретное оружие" против США: Китай создал целую армию роботов, — NYT

Фабрики в Китае теперь более автоматизированы, чем в США, Германии или Японии. Массовое использование роботов снижает себестоимость производства и повышает качество товаров, что дает Китаю преимущество в торговой войне с США.

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Об этом пишет The New York Times. Как отмечают в издании, благодаря роботам Китай продолжает доминировать в массовом производстве, несмотря на то, что население страны стареет и все меньше предпочитает работать в промышленности.

По данным Международной федерации робототехники, в Китае на каждые 10 000 рабочих на производстве приходится больше заводских роботов, чем в любой другой стране, за исключением Южной Кореи и Сингапура.

Как в Китае используют роботов

Владелец мастерской в коммерческом центре юго-восточного Китая Илон Ли рассказал журналистам, что готовится заплатить 40 000 долларов китайской компании за роботизированную руку с камерой. Устройство использует ИИ для наблюдения за тем, как рабочий сваривает стенки печи, а затем дублирует действие с минимальным вмешательством человека.

Всего четыре года назад такая же система была доступна только от иностранных компаний-производителей роботов и стоила около 140 000 долларов. Ли отметил, что рабочий день его сотрудников длится только восемь часов, а машина может работать круглосуточно.

Крупные компании делают гораздо большую ставку на автоматизацию. Так, огромный завод китайского производителя электромобилей Zeekr в Нинбо использовал 500 роботов еще четыре года назад. Сейчас их 820, и планируется еще больше.

Несмотря автоматизацию, китайские заводы все еще нуждаются в людях для проверки качества и установки некоторых деталей, требующих ловкости рук, например, жгутов проводов. К примеру, перед покраской автомобилей рабочие все равно проводят по ним руками в перчатках и шлифуют мелкие изъяны.

"Большинство работ наших коллег связаны с сидением перед монитором компьютера", — отметила Пинки Ву, сотрудница Zeekr.

Китай опережает США

По данным издания, американские автомобильные заводы также используют роботов, однако большая часть оборудования поставляется из Китая. Более того, китайские компании купили зарубежных поставщиков передовой робототехники, таких как Kuka из Германии, и перенесли большую часть своих операций в Китай.

"Секретное оружие Китая в торговой войне — армия заводских роботов, управляемых искусственным интеллектом, которые произвели революцию в производстве", — отметили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что стремительный прогресс Китая в области заводской робототехники стимулируется сверху. Десять лет назад в стране стартовала инициатива "Сделано в Китае 2025", которая определила 10 отраслей, где КНР должна стать конкурентоспособной на мировом рынке. Одной из этих сфер была робототехника.

Например, чтобы заставить автомобильную промышленность задуматься о том, как использовать гуманоидных роботов с двумя руками и двумя ногами, правительственные чиновники в Пекине в прошлом году поручили крупным автопроизводителям арендовать роботов и предоставлять видеозаписи того, как они выполняют задачи на своих сборочных заводах.

В качестве демонстрации автоматизации муниципальное правительство Пекина недавно провело полумарафон для 12 000 бегунов и 20 человекоподобных роботов. Только шесть роботов завершили забег, но мероприятие помогло привлечь внимание к роботам.

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Также немаловажно, что университеты Китая ежегодно выпускают около 350 000 специалистов по машиностроению, а также электриков, сварщиков и других квалифицированных технических специалистов. Для сравнения, американские университеты выпускают около 45 000 инженеров-механиков в год.

Соучредитель американского производителя роботов Agility Robotics Джонатан Херст признался, что одной из его самых больших проблем был поиск квалифицированных сотрудников. Будучи аспирантом в Институте робототехники в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, он был одним из двух инженеров-механиков.

В свою очередь некоторых китайских специалистов беспокоит автоматизация производства. Так, Гэн Юаньцзе из завода Zeekr опасается, что когда-нибудь потеряет работу из-за робота, а его образования будет недостаточно для лучшей должности.

"Это беспокоит не только меня — это беспокоит всех", — сказал Гэн.

Напомним, эксперты по робототехнике утверждают, что планы Илона Маска начать массовое производство роботов Tesla Optimus за 20 тысяч долларов, откладывается из-за торговой войны Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Китай занял лидирующие позиции в цепочке поставок планетарных роликовых винтов. Это важнейший компонент для производства передовых гуманоидных роботов.