США могут проиграть: Китай получил важное преимущество в "войне роботов"

Китай занял лидирующие позиции в цепочке поставок планетарных роликовых винтов. Это важнейший компонент для производства передовых гуманоидных роботов.

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Об этом пишет Interesting Engineering. Как объясняют в издании, планетарные роликовые винты обеспечивают плавные, сильные и прочные движения, необходимые для продвинутых гуманоидных роботов.

"Винты — это компоненты, которые преобразуют вращательное движение от двигателя в линейное движение, и поэтому являются важнейшим компонентом линейных приводов", — говорится в исследовательской статье Morgan Stanley.

Планетарные роликовые винты (PRS) предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными шариковыми винтами. Они способны выдерживать более высокие нагрузки и износ, ожидаемый от работающих гуманоидных роботов.

Этот компонент нового поколения уже используется в таких американских роботах, как Tesla Optimus, а также в роботах Figure AI, Agility, 1X, а также в большинстве китайских человекоподобных моделях.

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В настоящее время для гуманоидов используются как шариковые, так и планетарные роликовые винты, в частности из-за высокой стоимости планетарных роликовых винтов. Однако эксперты считают, что в будущем планетарные роликовые винты будут доминировать в гуманоидах. В издании отметили, что Китай намерен извлечь выгоду из этой тенденции.

По словам отраслевых специалистов, сегодня в Китае есть существенная база мелких производителей приводов, что дает стране преимущество в гонке роботов против США. Более того, некоторые китайские гиганты уже запланировали целевые инвестиции. Так, недавно компания Shanghai Beite Technology объявила об инвестициях в размере 260 миллионов долларов США в строительство производственной базы планетарных роликовинтовых передач.

Напомним, китайский робототехнический стартап Agibot планирует в этом году выпустить до 5000 человекоподобных роботов, что соответствует планам Илона Маска по производству роботов Optimus.

В Китае также представили робота-гуманоида с модернизированной системой искусственного интеллекта, который имеет когнитивные способности, сравнимые с 5-6-летним ребенком.