Имеет способности 6-летнего ребенка: в Китае создали человекоподобного робота с искусственным интеллектом

В Китае представили первый в мире робот-гуманоид с модернизированной системой искусственного интеллекта общего назначения TongTong 2.0, который имеет когнитивные способности, сравнимые с 5-6-летним ребенком.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Сам проект разработали в Пекинском институте общего искусственного интеллекта, а первая версия системы имела когнитивные способности на уровне 2-3-летнего ребенка.

По словам разработчиков, TongTong 2.0 значительно превосходит своего предшественника. Новая модель продвинулась в областях речи, познания, движений, обучения, эмоций и взаимодействия. TongTong 2.0 имитирует ценностно-ориентированное поведение. Робот с этой платформой самостоятельно убирает свои игрушки, вытирает пятна и сортирует предметы в смоделированных ситуациях. Обучение происходит в более чем 100 полностью реалистичных цифровых средах.

Исполнительный директор Центра передовых технологий Пекинского института общего искусственного интеллекта Чэнь Хао рассказал журналистам, что TongTong 2.0 является "цифровой личностью" с собственными ценностями и мировоззрением.

Кроме того, TongTong 2.0 в повседневной жизни может проявлять человекоподобные черты, в частности — договариваться или откладывать выполнение некоторых задач, как настоящий ребенок. Если одно из заданий ему не нравится, он может начать сопротивляться его выполнению.

Особую гордость у разработчиков вызывает тот факт, что система TongTong 2.0 способна контролировать диалог и имитировать эмоции. Робот с этой платформой корректировал свою работу в режиме реального времени, адаптируясь под новые условия.

Во время демонстрации TongTong 2.0 показал свою способность решать проблемы: робот снял обувь, когда его об этом попросили, а также встал с дивана, чтобы переложить пульт дистанционного управления в более удобное для себя место.

Напомним, 2 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как украинский робот спас трех раненых.

Фокус также писал о том, что ученые создали четвероногого робота, способного двигаться как собака, имитируя механику тела животного.