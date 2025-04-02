Месяц были в окружении: как украинский робот спас троих раненых (фото, видео)

Наземный роботизированный комплекс Ardal от украинской компании BUREVII эвакуировал троих раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны другими способами.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он отметил, что наземный дрон Ardal преодолел более 17 километров под обстрелами минометов и артиллерии.

Подготовка к операции

По словам министра, миссия проходила на одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают беспилотники ВС РФ, наводящие артиллерию. В планировании участвовали военнослужащие 92 ОШБр, 154 ОМБр, а также разработчики робота.

К операции привлекли более 50 человек, средства РЭБ и РЭР, аэроразведку, а также БПЛА-бомберы, которые отвлекали внимание врага. По итогу раненых удалось эвакуировать, а наземный дрон Ardal остался невредимым.

Федоров также заявил о планах перевести все логистические задачи на роботизированные комплексы, чтобы сохранить жизни военных.

Напомним, оборонный кластер Brave1 впервые провел в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств РЭБ.

Кроме того, украинские инженеры разработали ударный FPV-дрон со встроенной системой радиопеленгации для атаки вражеских систем, излучающих сигналы.