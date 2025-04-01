Долетают в 2 раза дальше: в Украине испытали новые FPV-дроны на оптоволокне (фото)

Оборонный кластер Brave1 впервые провел в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Детали испытаний Brave1 раскрыл на своей официальной странице в Facebook. На полигоне свои изделия протестировали 15 производителей. Дроны преодолевали маршрут длиной более 20 километров с препятствиями и имитировали заход на цель.

"Они продемонстрировали значительный прогресс: если раньше дальность полета таких дронов составляла всего 5-10 км, то сейчас мы успешно протестировали решения, способные поражать цели на расстоянии более 20 км", — отметили в Brave1.

Оператор оптоволоконного дрона Фото: Brave1

Среди преимуществ дронов на оптоволокне — полная неуязвимость к РЭБ, невидимость для средств радиоразведки врага, качественная связь даже на больших расстояниях и отсутствие влияния фактора радиогоризонта.

Кроме БПЛА на полигоне также испытали наземных роботов, управляемых через оптоволокно. 7 производителей провели тестовый заезд своих платформ.

Наземный дрон на оптоволокне Фото: Brave1

"Оптоволокно — геймченджер в противостоянии связи и радиоэлектронной борьбы, потому что предоставляет стабильную связь, на которую не действуют средства РЭБ. Мы очень заинтересованы во внедрении оптоволокна, чтобы наши НРК могли действовать на больших расстояниях и помогать нам уничтожать врага еще эффективнее", — сказал руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи", капитан Александр Ябчанка.

Оптоволоконный дрон Фото: Brave1

Напомним, по данным Le Monde, в последнее время ВС РФ на войне против Украины достигли преимущества в использовании БПЛА за счет применения оптоволоконных дронов.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины получили универсальные оптоволоконные модули "Шелкопряд", предназначенные для установки на беспилотники.