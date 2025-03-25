Не разминулись: военный ВСУ показал неудачу оптоволоконного дрона ВС РФ (видео)

Российский FPV-дрон на оптоволоконном управлении не добрался до цели, а сдетонировал и самоуничтожился, не причинив вреда украинцам, свидетельствует видео специалиста по радиоэлектронике Сергея "Флеша" Бескрестного.

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Оптоволоконный дрон Вооруженных сил Российской Федерации направлялся к цели на неуказанном отрезке российско-украинского фронта, но не справился с задачей и взорвался. О проблеме, с которой встретились вражеские операторы дронов, военнослужащий Вооруженных сил Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) написал на Facebook.

Короткое сообщение Бескрестного появилось днем 25 марта. Видео, опубликованное украинским военным, длится пять секунд. Запись сделана камерой дрона: "Флеш" отметил, что устройство принадлежит ВС РФ. Дрон летит к цели над разбитой грунтовой дорогой, петляя между ветками голых деревьев и кустов. В какой-то момент кадр "перерезает" серебристая нить и дрон взрывается. О взрыве свидетельствует замершее видео и отсутствие сигнала. Сергей Бескрестнов объяснил, что устройство уничтожено, поскольку оно зацепилось за волокно от другого БПЛА.

"Российский дрон на оптоволокне взрывается, потому что задел оптоволокно предыдущего дрона", — написал он.

В комментариях под сообщением объяснили некоторые детали. Ростислав Марущак, инженер и ментор Всеукраинского хакатона SmaRTF в сфере military electronics, объяснил, что два кольца на переднем плане — это контактный детонатор для FPV-дрона. Именно этот детонатор вызвал ликвидацию российского дрона на оптоволокне, ответил инженер в комментариях на Facebook.

Дроны на фронте — применение БПЛА на оптоволокне

Отметим, Фокус писал об особенностях применения дронов на оптоволокне. Например, 19 марта в сети появилось фото с неуказанного участка фронта, которое иллюстрировало нашествие таких устройств. В кадре видно несколько деревьев, пространство между которыми густо оплетенное волокнами от беспилотников, применяемых ВС РФ и ВСУ.

20 марта появилось видео от украинских военных. Бойцы ВСУ рассказали об удачной отработке дрона на оптоволокне на Торецком направлении. Запись показала около двух десятков труб, в одной из которых прятались солдаты ВС РФ. Операторы дронов выяснили, где именно находятся вражеские пехотинцы, и попали БПЛА в необходимое отверстие. Последние секунды видео показывают двух россиян, которые, согнувшись, сидели в тесном пространстве, обнимая гранатометы.

Напоминаем, в январе издание "Экономическая правда" со ссылкой на Brave1 рассказало об украинских инженерах, которые занимаются разработкой оптоволоконных дронов. Между тем в декабре 2024 года морской пехотинец Трой Смозерс смастерил БПЛА с оптоволоконным управлением, который стоит 200 долл. и такой же эффективный, как аналоги ВС РФ.