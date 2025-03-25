Не розминулись: військовий ЗСУ показав невдачу оптоволоконного дрона ЗС РФ (відео)

Російський FPV-дрон на оптоволоконному керуванні не дістався до цілі, а здетонував та самознищився, не зашкодивши українцям, свідчить відео фахівця з радіоелектроніки Сергія "Флеша" Бескрестного.

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Оптоволоконний дрон Збройних сил Російської Федерації прямував до цілі на невказаному відтинку російсько-українського фронту, але не впорався із завданням та вибухнув. Про проблему, з якою зустрілись ворожі оператори дронів, військовослужбовець Збройних сил України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) написав на Facebook.

Коротке повідомлення Бескрестного з'явилось вдень 25 березня. Відео, опубліковане українським військовим, триває п'ять секунд. Запис зроблено камерою дрона: "Флеш" зауважив, що пристрій належить ЗС РФ. Дрон летить до цілі над розбитою ґрунтовою дорогою, петляючи між гілками голих дерев й кущів. У якусь мить кадр "перерізає" срібляста нитка і дрон вибухає. Про вибух свідчить замерле відео та відсутність сигналу. Сергій Бескрестнов пояснив, що пристрій знищено, оскільки він зачепився за волокно від іншого БПЛА.

"Російський дрон на оптоволокні вибухає, тому що зачепив оптоволокно попереднього дрона", — написав він.

У коментарях під дописом пояснили деякі деталі. Ростислав Марущак, інженер та ментор Всеукраїнського хакатону SmaRTF у сфері military electronics, пояснив, що два кільця на передньому плані — це контактний детонатор FPV-дрона. Саме цей детонатор спричинив ліквідацію російського дрона на оптоволокні, відповів інженер у коментарях на Facebook.

Дрони на фронті — застосування БПЛА на оптоволокні

Зазначимо, Фокус писав про особливості застосування дронів на оптоволокні. Наприклад, 19 березня у мережі з'явилось фото з невказаної ділянки фронту, яке ілюструвало навалу таких пристроїв. У кадрі видно кілька дерев, простір між якими густо обплетений волокнами від безпілотників, які застосовуються ЗС РФ та ЗСУ.

20 березня з'явилось відео від українських військових. Бійці ЗСУ розповіли про вдале відпрацювання дрона на оптоволокні на Торецькому напрямку. Запис показав близько двох десятків труб, в одній з яких ховались солдати ЗС РФ. Оператори дронів з'ясували, де саме перебувають ворожі піхотинці, та поцілили БПЛА у необхідний отвір. Останні секунди відео показують двох росіян, які, зігнувшись, сиділи в тісному просторі, обіймаючи гранатомети.

Нагадуємо, у січні видання "Економічна правда" з посиланням на Brave1 розповіло про українських інженерів, які займаються розробкою оптоволоконних дронів. Тим часом в грудні 2024 року морський піхотинець Трой Смозерс змайстрував БПЛА з оптоволоконним керуванням, який коштує 200 дол. та такий же ефективний, як аналоги ЗС РФ.