Ховались в трубі: бійці показали дрон на оптоволокні, який підриває окупантів РФ (відео)

Оператор оптоволоконного дрона поцілив точно по схованці окупантів ЗС РФ, свідчить відео з фронту. Росіяни сиділи у засідці й загрожували українцям гранатометом.

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Солдати Збройних сил Російської Федерації ховались у купі труб в полі на Покровському відрізку фронту. Окупантів вистежили та знешкодили за допомогою дрона на оптоволокні. Відео з кадрами ураження з'явилось у Telegram-каналі підрозділу "Дикі шершні" 68-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України.

"Дикі шершні" опублікували відео вдень 20 березня. Глядачам показали екран монітора, за яким працює оператор дрона на оптоволокні. Бачимо, як безпілотник прямує до двох десятків труб, які лежать посеред поля. У кожній з труб могли ховатись російські солдати, яких вистежував оператор. Тим часом пристрій спрямовується в той єдиний отвір, в якому перебували військові ЗС РФ. Останні кадри встигають зафіксувати двох росіян, які сидять у засідці в обіймах з гранатометом. У дописі вказано, що на відео — майстерна робота оператора, який вдало застосував оптоволоконний БпЛА.

"Приклад ефективності використання оптоволоконних дронів добре тренованим пілотом", — написали бійці 68 бригади.

У дописі не вказано, де саме відбулась атака. Інформацію про точку удару повідомили в акаунті X "Мисливець за зорями". Можлива точка атаки — Покровський напрямок.

Дрони на фронті — деталі

Зазначимо, Фокус писав про особливості застосування оптоволоконних дронів ЗСУ на фронті. 19 березня у мережі опублікували світлину з невказаної місцевості, причому дерева, які потрапили в кадр, були обплетені майже сотнею волокон від безпілотників. Автор допису пояснив, що плутанина на фото показує складну ситуацію, в якій доводиться діяти українським бійцям.

Тим часом про застосування вказаного типу безпілотників розповідали представники підрозділів Сил оборони, які воюють на різних напрямках. Зокрема, згадували про події під Покровськом. Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов пояснив, що на цьому відрізку фронту відбуваються "тактичні перегони" між бійцями ЗСУ та ЗС РФ. Суть перегонів полягає у тому, як все вигадливішим способом застосувати дрони на оптоволокні і водночас завдати найдошкульнішого удару противнику. З його слів, один з нових методів — сховати БпЛА в кущах і раптово вилетіти під час появи потрібної цілі.

Нагадуємо, боєць 28 механізованої бригади поділився враженнями від місцевості під Торецьком, яка обплутана нитками оптоволокна від дронів. Офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" розповів про те, як ЗС РФ використовують безпілотники з оптичним волокном.