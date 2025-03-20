Прятались в трубе: бойцы показали дрон на оптоволокне, который подрывает оккупантов РФ (видео)

Оператор оптоволоконного дрона попал точно по убежищу оккупантов ВС РФ, свидетельствует видео с фронта. Россияне сидели в засаде и угрожали украинцам гранатометом.

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Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации прятались в куче труб в поле на Покровском отрезке фронта. Оккупантов выследили и обезвредили с помощью дрона на оптоволокне. Видео с кадрами поражения появилось в Telegram-канале подразделения "Дикие шершни" 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины.

"Дикие шершни" опубликовали видео днем 20 марта. Зрителям показали экран монитора, за которым работает оператор дрона на оптоволокне. Видим, как беспилотник направляется к двум десяткам труб, которые лежат посреди поля. В каждой из труб могли прятаться российские солдаты, которых выслеживал оператор. Между тем устройство направляется в то единственное отверстие, в котором находились военные ВС РФ. Последние кадры успевают зафиксировать двух россиян, которые сидят в засаде в объятиях с гранатометом. В заметке указано, что на видео — мастерская работа оператора, который удачно применил оптоволоконный БПЛА.

"Пример эффективности использования оптоволоконных дронов хорошо тренированным пилотом", — написали бойцы 68 бригады.

В заметке не указано, где именно состоялась атака. Информацию о точке удара сообщили в аккаунте X "Охотник за звездами". Возможная точка атаки — Покровское направление.

Дроны на фронте — детали

Отметим, Фокус писал об особенностях применения оптоволоконных дронов ВСУ на фронте. 19 марта в сети опубликовали фотографию с неуказанной местности, причем деревья, которые попали в кадр, были оплетены почти сотней волокон от беспилотников. Автор сообщения объяснил, что путаница на фото показывает сложную ситуацию, в которой приходится действовать украинским бойцам.

Между тем о применении указанного типа беспилотников рассказывали представители подразделений Сил обороны, которые воюют на разных направлениях. В частности, вспоминали о событиях под Покровском. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов объяснил, что на данном отрезке фронта происходят "тактические гонки" между бойцами ВСУ и ВС РФ. Суть гонки заключается в том, как более причудливым способом применить дроны на оптоволокне и при этом нанести самый чувствительный удар противника. По его словам, один из новых методов — спрятать БПЛА в кустах и внезапно вылететь при появлении нужной цели.

Напоминаем, боец 28 механизированной бригады поделился впечатлениями от местности под Торецком, которая опутанная нитями оптоволокна от дронов. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал о том, как ВС РФ используют беспилотники с оптическим волокном.