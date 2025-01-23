20 FPV-дронов на одного: какой метод придумали ВС РФ для штурма Торецка, — боец (видео)

Единственный способ выбить штурмовые отряды РФ из промзоны в Торецке — это не FPV, а танки и артиллерия, пояснил представитель 28 бригады ВСУ. Украинцы вынуждены отражать атаки, которые происходят каждый час.

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Российские войска применяют особую тактику, чтобы продолжать наступление в Торецке Донецкой области. Враг использует одиноких солдат, с ног до головы защищенных кевларом. Эти солдаты жертвуют собой, чтобы пронести в руины промзоны боекомплект и провизию. Кроме того, в данной местности ВС РФ активно применяют дроны с оптоволокном. О ситуации в Торецке пресс-офицер 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказал медиа NV.

Наступление РФ — 28 бригада о боях в Торецке

Алхимов описал, как происходит продвижение россиян в Торецке с помощью так называемых "верблюдов". По его словам, солдата ВС РФ "обшивают" кевларом — закрывают руки, ноги, шею, плечи. После этого его нагружают боекомплектом и провизией для следующей штурмовой группы и бросают вперед. У этого человека нет оружия, а весь груз, который он несет, предназначен для выживания следующей группы, а не его. Если он добирается до какого-то тайника, то подходит малая штурмовая группа, которой уже придется нести меньше. Вот таким образом враг накапливается в промзоне, и чтобы выбить их оттуда приходится вызывать артиллерию или танки, рассказал боец. В то же время, кроме "верблюдов", россияне широко применяют дроны с оптоволоконным управлением, которые невозможно сбить РЭБом.

"Когда наша пехота видит танк, и враг видит танк, это очень действенная штука. Вот поэтому враг сейчас тоже скапливает такие усилия против нас и использует достаточно часто оптоволоконные FPV. Недавно как раз был на позициях в том районе, и там буквально засилье этих оптоволоконных FPV, если идти вдоль дороги, маршрутов, то везде это оптическое волокно, оно находится буквально везде", — сказал он.

Представитель 28 бригады также объяснил, в чем особенность боев в северных кварталах Торецка, рядом с районом Крымского. По его словам, данная местность — это промышленная зона, в которой FPV-дроны несколько менее эффективны для ударов по ВС РФ. С другой стороны, россияне меняют тактику: сначала они шли малыми группами, к которым позже присоединялась техника, потом шли "в лоб", теперь снова вернулись к нескольким солдатам, которых отправляют вперед. Если россияне движутся малыми группами по открытым участкам, как, например, под Большой Новоселкой, то у них всегда есть солдат с дробовиком, который сбивает украинские беспилотники. Попытки продвижения врага происходят постоянно, и украинцам приходится тяжело.

"Чтобы выковырять одного вражеского пехотинца, надо 20 FPV-дронов, потому что там очень серьезные сооружения. Штурмы происходят фактически каждый час по четыре-семь человек с разных направлений постоянно штурмуют, это требует безумного внимания и сосредоточенности, сконцентрированности, что тоже трудно для наших бойцов", — слышно на видео.

Наступление РФ — что происходит в Торецке

Отметим, 18 января 28 бригада ВСУ, которая защищает Торецк, публиковала видео с примером работы российского военного, который пытался пробраться с грузом боезапаса и провизии. Бойцы назвали такого солдата "веблюдом-камикадзе", поскольку он имел только бронезащиту, но не имеет чем отбиваться от атак ВСУ. Пример обезвреживания малой группы противника посреди руин украинские военные показали на видео: спецоперация по использованию танка состоялась именно у Крымского на севере Торецка. В отчете командования по состоянию на утро 23 января указано, что на данном направлении состоялось 14 атак ВС РФ, а больше всего — на Покровском (62).

Напоминаем, 22 января издание Forbes рассказало о еще одной выдумке россиян, когда в атаку бросают людей на костылях.