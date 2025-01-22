Кремль пытается создавать свежие подразделения. Например, в 20-й общевойсковой армии сформировали штурмовые группы, состоящие из раненых, включая тех, кто передвигается с помощью костылей.

Related video

Несмотря на потерю более 800 000 солдат убитыми и ранеными за первые три года полномасштабной войны в Украине, российские военные все еще могут поддерживать передовой состав численностью не менее 600 000 солдат в Украине и западной части России. Это дает российским полевым армиям преимущество в живой силе во всех важнейших секторах. Об этом пишет Forbes.

Кремль пытается создать свежие подразделения. Например, в 20-й общевойсковой армии сформировали штурмовые группы, состоящие из раненых, включая тех, кто передвигается с помощью костылей. Их отправили в бой с предсказуемо трагическими последствиями.

Несколько месяцев назад появились слухи о том, что некоторые российские командиры отдают приказы раненым вернуться в строй. Возможно, первое явное доказательство существования "батальонов на костылях" появилось в социальных сетях на прошлой неделе. Украинский беспилотник обнаружил российскую штурмовую группу, которая хромала к позиции для атаки украинских сил вокруг Покровска.

Дроны быстро расправились со штурмовиками ВС РФ.

То, что поначалу казалось бессмысленной тратой жизней, возможно, по приказу одного жестокого командира, теперь представляется системным явлением. На днях российский солдат из 20-й армии записал видео, на котором раненых собирают для штурма в лесах, по-видимому, недалеко от Покровска.

Появление таких "батальонов" не вполне согласуется с огромными силами ВС РФ в Украине. Но, судя по всему, из 600 000 российских военных не все пригодны для боя.

Нагрузка на систему личного состава Кремля растет, поскольку расширение украинского корпуса беспилотников и потеря 15 000 боевых машин вынуждают командиров беречь свои немногие уцелевшие современные танки и боевые машины и вместо этого отправлять пехоту часто без поддержки.

Отдельные солдаты, рассредоточенные на пересеченной местности, представляют собой более сложные цели для вездесущих украинских беспилотников, чем механизированные группы с танками и боевыми машинами.

Ежедневные потери россиян резко возросли после того, как российская военная доктрина эволюционировала в сторону пехоты, а не техники, отмечают журналисты. По словам главкома генерала Александра Сырского, в 2024 году Россия потеряла 434 000 человек, включая 150 000 убитыми. То есть больше, чем за предыдущие два года вместе взятых.

"Люди — это возобновляемый ресурс, но не быстро и не легко. Тот факт, что все больше россиян участвуют в боях на костылях, является явным признаком того, что Кремль расходует свои человеческие ресурсы быстрее, чем возобновляет их", — говорится в публикации.

Напомним, что юрист назвал несколько случаев, когда забронированных работников можно мобилизовать.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, Силы обороны отбросили ВС РФ возле Шевченко и Удачного на Донбассе.