Забронированных работников можно мобилизовать: юрист назвал несколько случаев

Юрист отметил, что забронированных работников могут мобилизовать в двух случаях. Однако решение можно обжаловать в суде, главное — документальное подтверждение своей позиции.

Related video

В условиях военного положения и мобилизации в Украине забронированные предприятием работники имеют отсрочку от мобилизации. Однако существуют некоторые нюансы, о которых "РБК-Украина" рассказал юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Специалист напомнил, что забронированные работники — это те, кто занимает важные для экономики или безопасности страны должности на критически важном предприятии. Их бронирование осуществляется по спискам и приоритетом, утвержденным предприятием.

В настоящее время бронирование с технической точки зрения значительно проще, чем раньше. Дело в том, что после официального трудоустройства работника директор вносит всю информацию о нем в кабинете "Дії", после чего происходит бронирование работника в течение 72 часов. Лицо считается забронированным с момента внесения данных о бронировании в систему "Оберіг".

Михаил Лобунько отметил, что забронированные работники не подлежат мобилизации. Однако в этом вопросе возможны исключения, в частности:

в случае бронирования не по процедуре. В частности, в случае нарушения процесса работник может подлежать мобилизации, а его бронирование будет аннулировано.

в случае изменения статуса. Если работник потеряет свой забронированный статус, его могут мобилизовать.

Решение о снятии бронирования или мобилизации можно обжаловать в судебном порядке. Здесь важно наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов.

"Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений", — добавил юрист.

Ранее народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявлял, что у работодателей будет 72 часа для обновления бронирования собственных работников, работающих на объектах критической инфраструктуры. После 28 февраля руководители предприятия будут "иметь возможность перебронировать своих работников" через портал "Дія".

Напомним, что наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и поддержки. В случае игнорирования повестки такое лицо могут привлечь к административной ответственности.