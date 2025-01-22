Заброньованих працівників можна мобілізувати: юрист назвав декілька випадків

Юрист зазначив, що заброньованих працівників можуть мобілізувати у двох випадках. Однак рішення можна оскаржити в суді, головне — документальне підтвердження своєї позиції.

Related video

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні заброньовані підприємством працівники мають відстрочку від мобілізації. Однак існують деякі нюанси, про які "РБК-Україна" розповів юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Фахівець нагадав, що заброньовані працівники — це ті, хто займає важливі для економіки чи безпеки країни посади на критично важливому підприємстві. Їх бронювання здійснюється за списками та пріоритетом, затвердженими підприємством.

На даний час бронювання з технічної точки зору є значно простішим, ніж раніше. Річ в тім, що після офіційного працевлаштування працівника директор вносить всю інформацію про нього в кабінеті "Дії", після чого відбувається бронювання працівника впродовж 72 годин. Особа вважається заброньованою з моменту внесення даних про бронювання в систему "Оберіг".

Михайло Лобунько зазначив, що заброньовані працівники не підлягають мобілізації. Однак в цьому питанні можливі винятки, зокрема:

у випадку бронювання не за процедурою. Зокрема, у випадку порушення процесу працівник може підлягати мобілізації, а його бронювання буде анульоване.

у разі зміни статусу. Якщо працівник втратить свій заброньований статус, його можуть мобілізувати.

Рішення про зняття бронювання або мобілізацію можна оскаржити у судовому порядку. Тут важливою є наявність документальних підтверджень та правильне оформлення всіх необхідних документів.

"Важливо чітко розуміти процеси бронювання та зняття бронювання, щоб захистити свої права й уникнути непорозумінь", — додав юрист.

Раніше народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявляв, що у працедавців буде 72 години для поновлення бронювання власних працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Після 28 лютого керівники підприємства будуть "мати можливість перебронювати своїх працівників" через портал "Дія".

Нагадаємо, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. В разі ігнорування повістки таку особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.