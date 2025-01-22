Втратили 800 000: російський "батальйон на милицях" стає легкою мішенню ЗСУ, — Forbes

Кремль намагається створювати свіжі підрозділи. Наприклад, у 20-й загальновійськовій армії сформували штурмові групи, які складаються з поранених, включно з тими, хто пересувається за допомогою милиць.

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Попри втрату понад 800 000 солдатів убитими та пораненими за перші три роки повномасштабної війни в Україні, російські військові все ще можуть підтримувати передовий склад чисельністю щонайменше 600 000 солдатів в Україні та західній частині Росії. Це дає російським польовим арміям перевагу в живій силі в усіх найважливіших секторах. Про це пише Forbes.

Кремль намагається створити свіжі підрозділи. Наприклад, у 20-й загальновійськовій армії сформували штурмові групи, що складаються з поранених, включно з тими, хто пересувається за допомогою милиць. Їх відправили в бій із передбачувано трагічними наслідками.

Кілька місяців тому з'явилися чутки про те, що деякі російські командири віддають накази пораненим повернутися в стрій. Можливо, перший явний доказ існування "батальйонів на милицях" з'явився в соціальних мережах минулого тижня. Український безпілотник виявив російську штурмову групу, яка кульгала до позиції для атаки українських сил навколо Покровська.

Дрони швидко розправилися зі штурмовиками ЗС РФ.

Те, що спочатку здавалося безглуздою тратою життів, можливо, за наказом одного жорстокого командира, тепер видається системним явищем. Днями російський солдат із 20-ї армії записав відео, на якому поранених збирають для штурму в лісах, мабуть, недалеко від Покровська.

Поява таких "батальйонів" не цілком узгоджується з величезними силами ЗС РФ в Україні. Але, судячи з усього, з 600 000 російських військових не всі придатні для бою.

Навантаження на систему особового складу Кремля зростає, оскільки розширення українського корпусу безпілотників і втрата 15 000 бойових машин змушують командирів берегти свої сучасні танки й бойові машини та замість цього відправляти піхоту часто без підтримки.

Окремі солдати, розосереджені на перетнутій місцевості, є складнішими цілями для всюдисущих українських безпілотників, ніж механізовані групи з танками й бойовими машинами.

Щоденні втрати росіян різко зросли після того, як російська військова доктрина еволюціонувала в бік піхоти, а не техніки, зазначають журналісти. За словами головкому генерала Олександра Сирського, у 2024 році Росія втратила 434 000 осіб, включно зі 150 000 убитими. Тобто більше, ніж за попередні два роки разом узятих.

"Люди — це поновлюваний ресурс, але не швидко і не легко. Той факт, що дедалі більше росіян беруть участь у боях на милицях, є явною ознакою того, що Кремль витрачає свої людські ресурси швидше, ніж відновлює їх", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що юрист назвав кілька випадків, коли заброньованих працівників можна мобілізувати.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, Сили оборони відкинули ЗС РФ біля Шевченка та Удачного на Донбасі.