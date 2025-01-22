Силы обороны отбросили ВС РФ возле Шевченко и Удачного на Донбассе, — DeepState (карта)

В Генеральном штабе ВСУ сообщали о 54 российских штурмах на Покровском направлении за последние сутки. Также активные бои ведутся в районе Великой Новоселки.

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По состоянию на 2:00 22 января Силы Обороны Украины отбили наступление россиян в Донецкой области возле села Шевченко на Кураховском направлении и поселка Удачное на Покровском. В то же время оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах области, сообщают аналитики группы DeepState.

Украинские бойцы отбросили врага возле села Шевченко Фото: Скриншот Силы обороны отбили наступление россиян возле Удачного к западу от Покровска Фото: Скриншот

Враг продвинулся в селе Великая Новоселка, бои за которое начались 18 января.

Россияне продолжают продвижение в селе Великая Новоселка Фото: Скриншот

Кроме того, фиксируется продвижение оккупантов возле Воздвиженки к востоку от Покровска, а также возле Славянки и Серебряного к северо-западу от Курахово.

Враг продвинулся возле Славянки и Серебряного Фото: Скриншот

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 21 января сообщалось о 54 штурмах и наступлениях ВС РФ на Покровском направлении, из которых 47 были отбиты, еще 7 — продолжались. Враг активно наступал в частности у Славянки, Серебряного, Шевченко, Покровска, Янтарного, Дачного.

Также в генштабе сказали, что три вражеских штурма возле Великой Новоселки и в районе Константинополя были остановлены и еще три боестолкновения продолжались.

Напомним, 21 января начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр, младший лейтенант Роман Писаренко рассказал, как на ход войны влияет появление мощных РЭБ РФ на фронте.

20 января DeepState сообщали, что Силы обороны отбили позиции на Кураховском направлении и в населенном пункте Зеленовка под Покровском.