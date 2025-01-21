Долетают единицы FPV: какие последствия появления мощных РЭБ РФ на фронте (видео)

Украинские военные теряют четыре из пяти FPV-дронов, которые пытаются применить против подразделений ВС РФ, объяснил проблему спикер 79 ОДШБр ВСУ.

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Российское командование насытило линию фронта мощными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают работать украинским разведывательным и ударным дронам. Операторы БПЛА ищут безопасные частоты, но возможностей все меньше. Именно по этим причинам выросли потери беспилотников. О деталях применения дронов и РЭБ начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр, младший лейтенант Роман Писаренко рассказал в эфире телеканала "Мы Украина".

Бои на Донбассе - о РЭБ РФ спискер 79 бригады см. с 15:42

Писаренко пояснил, что у бойцов ВСУ в последнее время резко возросла потребность в FPV-дронах, поскольку их много теряется на линии фронта. Из-за средств РЭБ, которые имеют россияне, приходится часто менять рабочую частоту, чтобы устройство могло проскользнуть к цели. По словам военного, таких "лазеек для обхода" все меньше.

"В России очень мощные РЭБы, и из-за этого очень большая идет потеря именно FPV-дронов. То есть из пяти долетает один примерно. Плюс-минус", — слышно на видео.

Кроме того, военный рассказал об особенностях применения различных видов беспилотников на линии фронта. В частности, там нужны и БПЛА Mavic, и FPV. Mavic — разведывательный дрон, который выслеживает позиции ВС РФ, и он бывает ночным и дневным. На сегодня особенно полезны именно ночные БПЛА, поскольку зимой раньше темнеет, отметил боец. Когда они работают, то могут выявлять места накопления россиян, логистические пути, и тогда по этим точкам "прилетает". Также украинские военные перечислили бронемашины, которые применяет враг во время атак (танки, тралы, ББМ, МТЛБ) и рассказали об успешном взятии в плен 14 российских солдат: детали не уточнили.

Бои на Донбассе — детали от 79 бригады

Фокус писал о взятии в плен солдат ВС РФ, при этом успешную спецоперацию провели бойцы 79 бригады с помощью дронов, которым не помешал РЭБ РФ. Бойцы объяснили, что по позициям врага сначала отработали ударные беспилотники, затем — стремительный рывок в блиндаж РФ, вход которого забросали гранатами. После этого россияне сложили оружие и подняли руки: еще один дрон ночью записал, как их вели на украинские позиции. Далее состоялось еще два аналогичных случая: сначала пленили трех врагов, потом — еще семерых. И во всех случаях удалось применить беспилотники различных типов. Ориентировочное место, где произошли события — возле Курахово.

Отметим, 11 января аналитики проекта DeepState рассказали о потере Курахово. Аналитики на карте боевых действий показали, что населенный пункт полностью, до последнего квартала, перешел под контроль ВС РФ. Уже 14 января вместо Кураховского направления появилось Новопавловское, показали отчеты Генштаба ВСУ.

Напоминаем, 21 января аналитики портала Defence Express сообщили о новом дроне ВС РФ, который опаснее ударного беспилотника "Ланцет".