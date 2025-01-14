Из сводок Генштаба исчезло Кураховское направление: в ВСУ объяснили причину (видео)

Россияне перераспределили усилия на фронте. Поэтому украинские военные в свою очередь переформатировали системы направлений.

Related video

С прошлой пятницы, 10 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, а также оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" уже не упоминают "Кураховское направление" в своих сводках. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ Виктор Трегубов, объяснив причину.

По его словам, Кураховское направление не исчезло из сводок как таковое, но в оперативно-тактической группировке "Донецк" сделали перераспределение самой системы направлений.

"Сделано это из-за того, что враг, собственно, перераспределил вектор тех усилий, которые он прикладывает. То, что раньше называли Времовским направлением, теперь называется Новопавловским — и к нему присоединена часть бывшего Кураховского направления", — пояснил он.

В то же время другая часть Кураховского направления добавлена к Покровскому.

Военный отметил, что враг сейчас концентрирует свои усилия именно в направлении этих населенных пунктов, поэтому будет логичнее называть направления соответственно путям, которыми движется враг.

Ситуация на фронте от Генерального штаба

За прошедшие сутки, как сообщил Генштаб ВСУ, силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное.

В общем, проинформировали в ГШ ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Напомним, Покровск остается одной из важнейших стратегических точек на линии фронта, но российские войска не решаются проводить масштабные лобовые штурмы.

Также Фокус писал, что российские оккупационные войска захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.