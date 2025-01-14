Зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок: в ЗСУ пояснили причину (відео)

Росіяни перерозподілили зусилля на фронті. Тому українські військові своєю чергою переформатували системи напрямків.

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З минулої п'ятниці, 10 січня, Генеральний штаб Збройних сил України, а також оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" вже не згадують "Курахівський напрямок" у своїх зведеннях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ Віктор Трегубов, пояснивши причину.

За його словами, Курахівський напрямок не зник зі зведень як такий, але в оперативно-тактичному угрупованні "Донецьк" зробили перерозподіл самої системи напрямків.

"Зроблено це через те, що ворог, власне, перерозподілив вектор тих зусиль, які він прикладає. Те, що раніше називали Времівським напрямком, тепер називається Новопавлівським — і до нього приєднана частина колишнього Курахівського напрямку", — пояснив він.

Водночас інша частина Курахівського напрямку додана до Покровського.

Військовий зазначив, що ворог наразі концентрує свої зусилля саме в напрямку цих населених пунктів, тому буде логічнішим називати напрямки відповідно шляхам, якими суне ворог.

Ситуація на фронті від Генерального штабу

Минулої доби, як повідомив Генштаб ЗСУ, сили оборони відбили 13 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

Загалом, поінформували в ГШ ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Нагадаємо, Покровськ залишається однією з найважливіших стратегічних точок на лінії фронту, але російські війська не наважуються проводити масштабні лобові штурми.

Також Фокус писав, що російські окупаційні війська захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль.