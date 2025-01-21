Опаснее "Ланцета": ВС РФ применяют на фронте новый дрон-камикадзе "КУБ-2" (видео)

БПЛА "КУБ-2" — довольно опасное оружие, его боевая часть весит 10 килограмм. Тем не менее, военные ВСУ уже перехватывали этот БПЛА зенитным FPV-дроном.

Related video

Российский оборонный концерн "Калашников" начал поставки оккупантам новые дроны-камикадзе "КУБ-2". Впервые о существовании данных БПЛА производитель официально объявил 21 января.

Беспилотники созданы совместно с НПО "Ижевские беспилотные системы". Образцы с экспортными индексами "КУБ-2-Э" повезут на выставку вооружения IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, которая пройдет с 17 по 21 февраля.

"КУБ-2-Э" среднего класса, по данным завода, имеет широкий спектр применения. Им можно поражать личный состав, стартовые позиции комплексов с БПЛА, вертолетные площадки, небронированную и легкобронированную технику.

Аналитики Defence Express отмечают, что 117-я отдельная механизированная бригада ВСУ еще 7 января опубликовала видео перехвата дрона "КУБ-2" с помощью зенитного FPV-дрона. Но тогда "КУБ-2" неверно идентифицировали как привычный ударный "Ланцет".

БПЛА "КУБ-2" можно применять днем и ночью

Единственная объявленная характеристика "КУБа-2" — это его боевая часть весом 10 килограмм. БПЛА можно применять днем и ночью, что указывает на возможность оснащения их тепловизионными камерами. Дальность поражения целей неизвестна, но модель-предшественник "КУБ" поставляется и используется вместе с разведывательным БПЛА "Гранат-4", выполняющим роль ретранслятора сигналов.

Разница между "КУБ" и "КУБ-2" более чем значительна: первый мог поражать только стационарные цели с известными координатами, так как он не оснащался камерой. Также у него была ограничена по мощности боевая часть весом 3 килограмма, указывают в Defence Express.

Боевая часть дрона "Куб" весила 3 килограмма

"КУБ-2" фактически занимает сегмент "Ланцета" и выступает его конкурентом с большей боевой частью.

Российские милитари-паблики ранее показывали видео применения нового дрона-камикадзе "Куб-2" с оптическим наведением. Он якобы попал в 155-мм САУ "Богдана" на Покровском направлении.

Напомним, 8 января дроны-камикадзе ВСУ пролетели более 600 км и ударили по крупному топливному хранилищу возле аэродрома в Энгельсе. Через 6 дней удачная атака повторилась.

Фокус ранее писал, как дроны-камикадзе с оптоволокном превратились в новое оружие на войне в Украине. Их уже используют обе воюющие стороны.