"Блестящая и героическая работа": двое десантников ВСУ взяли в плен 14 оккупантов (видео)

Украинские штурмовики бросили две гранаты ко входу во блиндаж ВС РФ, после чего оккупанты бросили оружие и подняли руки.

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Двое военнослужащих 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ (79 ОДШБр) взяли в плен 14 российских оккупантов. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице подразделения в Facebook.

Двое военных ВСУ взяли в плен 14 россиян

Командир 2 батальона 79 ОДШБр с позывным "Тайфун" рассказал, что предварительно по позиции ВС РФ удачно отработали пилоты ударных беспилотников. После нескольких дней атак FPV-дронов и сбросов с БПЛА оккупанты забились в тесный блиндаж и не выходили оттуда.

Как отмечают в 79 ОДШБр, украинские штурмовики бросили две гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж, после чего оккупанты бросили оружие и подняли руки. Как оказалось, на позиции было 14 оккупантов.

"Ребята сработали красиво. В нужный момент, в нужное время они отработали", — сказал на видео один из пленных.

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Командир 8 роты 2 батальона 79 ОДШБр с позывным "Бандит" отметил, что российские военные были настолько потеряны, что их выводили двое военнослужащих ВСУ. По его данным, пленные служили в 91 полку ВС РФ.

"Они выбрали жизнь, а не смерть — и наши десантники им не отказали. На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа", — подчеркнули в 79 ОДШБр.

Двое десантников ВСУ ведут 14 оккупантов

Напомним, на Кураховском направлении в районе села Зеленовка украинские защитники смогли захватить в плен подразделение россиян.

Также сообщалось, что на Торецком направлении российские оккупанты решили штурмовать позиции ВСУ, но не рассчитали силы и 5 из 8 оккупантов оказались в плену.