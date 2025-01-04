"Блискуча і героїчна робота": двоє десантників ЗСУ взяли в полон 14 окупантів (відео)

Українські штурмовики кинули дві гранати до входу в бліндаж ЗС РФ, після чого окупанти кинули зброю і підняли руки.

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Двоє військовослужбовців 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ (79 ОДШБр) взяли в полон 14 російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу у Facebook.

Двоє військових ЗСУ взяли в полон 14 росіян

Командир 2 батальйону 79 ОДШБр з позивним "Тайфун" розповів, що попередньо по позиції ЗС РФ вдало відпрацювали пілоти ударних безпілотників. Після кількох днів атак FPV-дронів і скидань із БПЛА окупанти забилися в тісний бліндаж і не виходили звідти.

Як зазначають у 79 ОДШБр, українські штурмовики кинули дві гранати просто до входу у ворожий бліндаж, після чого окупанти кинули зброю і підняли руки. Як виявилося, на позиції було 14 окупантів.

"Хлопці спрацювали красиво. У потрібний момент, у потрібний час вони відпрацювали", — сказав на відео один із полонених.

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Командир 8 роти 2 батальйону 79 ОДШБр із позивним "Бандит" зазначив, що російські військові були настільки втрачені, що їх виводили двоє військовослужбовців ЗСУ. За його даними, полонені служили в 91 полку ЗС РФ.

"Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили. На унікальних кадрах із нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота", — наголосили в 79 ОДШБр.

Двоє десантників ЗСУ ведуть 14 окупантів

Нагадаємо, на Курахівському напрямку в районі села Зеленівка українські захисники змогли захопити в полон підрозділ росіян.

Також повідомлялося, що на Торецькому напрямку російські окупанти вирішили штурмувати позиції ЗСУ, але не розрахували сили і 5 із 8 окупантів опинилися в полоні.