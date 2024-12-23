Под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать (видео)

Перед штурмом оккупанты начали забрасывать пехоту ВСУ с дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции, и одновременно 8 россиян начали продвигаться к окопам украинских защитников.

Related video

На Торецком направлении российские оккупанты решили штурмовать позиции ВСУ, но не рассчитали силы и 5 из 8 оккупантов оказались в плену. Об этом сообщают в пресс-службе 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего похода.

Отмечается, что перед штурмом оккупанты начали забрасывать пехоту ВСУ с дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции. Одновременно с этим 8 российских пехотинцев начали продвигаться в сторону окопов украинских защитников.

"Как только оккупантов заметили пилоты и пехотинцы 5-го стрелкового батальона 28-й ОМБр, для них начался ад на земле. Штурмовиков загнали в блиндаж и стали "разбирать" ударными коптерами. Параллельно с тем, двое пехотинцев приняли решение взять оккупантов в плен", — говорится в сообщении.

Сначала россияне отказывались сдаваться в плен, но меткие сбросы гранат их "убедили".

"Все последующие группы разбились о нашу оборону. Важно, что один из героев, которые брали пленных, ранее около года находился в СЗЧ, однако благодаря программе возвращения на службу решил присоединиться к рядам 28-й ОМБр. И сейчас, мотивированный бить оккупанта, успешно выполняет боевые задачи", — отметили в 28-й бригаде.

Напомним, что 23 декабря в ОСУВ "Хортица" заявили, что в 3 городах Донецкой области — Курахово, Торецке и Часовом Яру, которые остаются наиболее напряженным участком фронта - продолжаются уличные бои.

23 также сообщалось, что украинские войска оказались в полном окружении в селе Макаровка от Великой Новоселки в Донецкой области.