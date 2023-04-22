Остановят ракеты и дроны. Что такое средства РЭБ и какую роль они играют в войне с Россией

Комплексы радиоэлектронной борьбы помогают ВСУ не только "приземлять" БПЛА и уводить от целей ракеты, но и вести разведку.

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Когда взрываются снаряды и ревут моторы бронированной техники, мы четко ощущаем дыхание войны — слышим, видим, и даже осязаем. Однако война ведется не только при помощи ракет, танков, истребителей, эсминцев и дронов. В невидимом и неощутимом электромагнитном спектре кипит самая настоящая битва за свободу нашей страны.

Фокус расскажет подробнее, как работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и каким образом они способны лишить преимущества ВС РФ (или любого другого агрессора).

Что такое электронная война

Так называемая электронная война ведется с использованием электромагнитного спектра. Ее основными "боевыми единицами" являются инфракрасные датчики, радары, радиотехника. Все они используются для обнаружения вражеской техники или живой силы, защиты от них, а также для поддержки связи собственных войск. Одной из важных задач РЭБ является создание помех, чтобы противник не смог воспользоваться сигналами для связи между боевыми подразделениями, или между техникой и ее операторами. Преимущество систем электронной борьбы в том, что они могут работать на суше, на море, в воздухе и даже из космоса.

В зависимости от задач, технологии РЭБ способны обеспечивать военным:

радиоэлектронную атаку (РЭА), радиоэлектронную защиту (РЭЗ), поддержку радиоэлектронной борьбы (ПРЭБ).

Как осуществляется радиоэлектронная атака

Такого рода атаки подразумевают использование электромагнитного оружия или оружия направленной энергии, способного влиять не только на "электронную начинку" техники противника, но и на его живую силу. Данное оружие способно значительно снизить боеспособность врага и даже уничтожить его. Системы РЭБ могут вызывать помехи в работе радиолокационных приборов. Также в ходе электронных атак применяются ракеты или бомбы, способные улавливать определенный сигнал, определять нужную траекторию и наносить удар по цели, которой может быть, к примеру, система связи.

Радиоэлектронная защита от аналогичных атак противника

Системы противодействия вражеским РЭБ как правило состоят из набора направленных инфракрасных средств противодействия. Это определенный класс противоракетных систем, задача которых состоит в защите самолетов ВВС от инфракрасных самонаводящихся ракет и от зенитных средств с радиолокационным наведением.

Инженеры постоянно усовершенствуют подобные системы. Так, 2 года назад компания Israel Aerospace Industries представила систему радиоэлектронной борьбы нового типа — Scorpius. Она способна на разном расстоянии нарушать работу радаров и связи кораблей, БПЛА и ракет, при чем глушит электронику в воздухе и на море одновременно.

Поддержка радиоэлектронной борьбы: в чем суть

Подразделения, осуществляющие поддержку РЭБ, занимаются обнаружением, перехватом, идентификацией, определением местоположения и/или локализацией источников преднамеренной и непреднамеренной излучаемой электромагнитной энергии. Они отвечают за своевременное распознавание угроз и обслуживание систем РЭБ в полевых условиях. Проще говоря, подразделения заняты разведкой, наблюдением и оперативным информированием полевых командиров.

Поддержка РЭБ также предусматривает разведку сигналов, когда анализируются и идентифицируются перехваченные сигналы таких источников, как мобильные телефоны, радары, радио- или микроволновая связь. Разведка сигналов подразумевает электронную и коммуникационную разведку, в ходе которых анализируются частоты, ширина полос, модуляция и поляризация "добытых" сигналов.

Работа украинских экспертов по ведению РЭБ

Какими средствами РЭБ пользуются ВСУ

Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, кроме прочего, отвечает за ведение РЭБ. Специалистов для Сил поддержки ВСУ готовят в специальных школах при учебных центрах ВСУ. Основными их задачами являются ведение радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. После вторжения ВС РФ на территорию Украины были развернуты мобильные группы РЭБ, чтобы эффективно противодействовать беспилотникам-разведчикам, барражирующим боеприпасам, коммерческим дронам-камикадзе, запускаемых агрессором.

На вооружении у украинских защитников имеются комплексы для разных задач, о которых мы рассказывали выше (списки систем РЭБ могут быть неполными, — ред.).

Комплексы РЭБ:

"Буковель-AD" (Украина),

"Нота" (Украина),

"Анклав" (Украина),

"Мандат" и Р-330КВ1М (Украина),

"Полонез" (Украина),

VAMPIRE (США),

Blighter Surveillance Systems A422 (Великобритания).

Портативные антидроновые системы (антидроновые ружья):

Antidron KVSG-6 (Украина),

RG-7 (Украина. Скоро должны поступить на вооружение),

EDM4S Sky wipers (Литва),

Nightfighter (Великобритания),

DroneDefender (США).

Также наши инженеры предложили собственные разработки так называемых "окопных" РЭБ, себестоимость которых не превышает $1500, однако данные устройства помогают сохранить жизни солдат.

Демонстрация работы антидроновго ружья Antidron KVSG-6

Прочесть о том, как работают зарубежные средства РЭБ (а также отечественные портативные), вы сможете, перейдя по ссылке. А мы расскажем чуть подробнее об украинских разработках.

"Буковель-AD R4" — седьмое поколение системы РЭБ

Комплексы производит компания Proximus. Оборудование располагается в кузове пикапа, благодаря чему платформа приобретает мобильность и может прикрывать сухопутные войска, "приземляя" российские БПЛА типа "Иноходец" (также известен под названием "Орлан-10"). Инженеры указывают, что устройство может запеленговать беспилотник, даже если он находится на расстоянии 100 км, а в радиусе 20 км система глушит сигнал дрона.

"Буковель-AD R4" может справиться с сигналами, передаваемыми со спутников GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС. Последней системой активно пользуются россияне, так как это их разработка. Подавив сигнал, БПЛА теряет связь со спутником и сбивается с курса. В таком случае он может улететь в неизвестном направлении, вернуться на базу или упасть на землю (все зависит от модели беспилотника и того, как он запрограммирован, является ли управляемым или автономным, — ред.).

Украинский комплекс может бороться с системами РЭБ российской армии, некоторыми типами самонаводящегося оружия. Развертывается комплекс в считанные минуты. В линейке Proximus есть стационарная "Буковель", устанавливаемая на треноге.

Комплекс РЭБ "Буковель-AD R4"

Комплекс РЭБ "Нота" — гроза российских дронов

Компания "Трител" в 2020 году оборудовала свою систему "Нота" многофункциональной радиолокационной станцией с цифровой антенной решеткой, за разработку которой отвечает предприятие "Арсенал". Этот комплекс, как и "Буковель", тоже устанавливают на автомобиль. Платформой для него служит бронированный "Козак-2", но также его можно развернуть на земле при помощи треноги.

Стоит отметить, что оборудование оснащено двумя типами антенн: направленными и всенаправленными (круговыми). Направленные антенны работают по конкретному узкому сектору, а круговые обеспечивают общее прикрытие стационарных объектов. При обнаружении угрозы комплекс автоматически включается и подавляет сигналы цели, а в остальное время он находится в пассивном режиме ожидания, благодаря чему агрессор не может его вычислить.

Дальность обнаружения беспилотника составляет 20 км, при этом сигнал глушится, когда дрон находится в 15 км от "Ноты". Мобильная связь может быть прервана на расстоянии до 1 км.

Средство РЭБ "Нота" нацеливается на российские БПЛА, сети сотовой связи любых стандартов, способно противодействовать средствам РЭБ ВС РФ и контрбатарейным радарам.

Репортаж о комплексе РЭБ "Нота"

Комплекс радиопомех "Мандат-Б1Е" — оставит противника без связи

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Е" (Р-330УМ), разработанный Научно-производственным комплексом "Искра" (входит в состав "Укроборонпром"), помогает украинским военным обнаруживать и подавлять коротковолновые и ультракоротковолновые линии связи с фиксированными рабочими частотами, а также линии, имеющие программную перестройку рабочей частоты и заградительные препятствия. Дальность его действия — 60 км.

В состав комплекса входят:

автоматизированная станция радиоразведки и управления Р-330РДМ,

автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М,

автоматизированная станция радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи Р-330УВ1М,

автоматизированная станция радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи Р-330УВ2М.

К примеру, станция Р-330КВ1М вызывает помехи коротковолновой радиосвязи, в результате чего противник теряет коммуникацию со своими частями, даже если они находятся друг от друга в нескольких десятках километров. Основным преимуществом Р-330КВ1М является возможность глушить коротковолновые радиостанции любого типа и работать в условиях активных радиопомех. Эта станция способна работать как в составе "Мандата", так и автономно.

Платформой для этого внушительного средства РЭБ служит КрАЗ-6320.

Технические характеристики комплекса радиопомех "Мандат-Б1Е"

"Полонез" — отследит дрон и проведет разведку

Детище "Укрспецтехники" — комплекс "Полонез", который включает несколько станций и предназначен для борьбы с БПЛА, а также для разведывательных миссий. В его составе:

радиолокационная станция миллиметрового диапазона "Лис-3М",

оптико-электронный модуль для захвата и сопровождения целей в тепловизионном и инфракрасном излучении,

комплекс разведки "Джеб",

комплекс постановки радиопомех "Анклав".

Данное средство ведения электронной войны может также передавать информацию об обнаруженных БПЛА через командный центр другим службам. Все системы комплекса взаимодействуют благодаря специальному программному обеспечению, разработанному для "Укрспецтехники".

Презентация комплекса РЭБ "Полонез"

"Анклав" — средство РЭБ для городских условий и не только

Линейку комплексов под названием "Анклав" также разрабатывает холдинг "Укрспецтехника". Комплексы мешают дронам принимать сигналы от навигационных систем вроде ГЛОНАСС и GPS, засоряют каналы управления и телеметрии. В результате ни БПЛА, ни высокоточные боеприпасы не могут достичь своих целей, по крайней мере корректно.

В линейку входит средство РЭБ "Анклав-Малыш", являющееся миниатюрой "Анклава". Его применяют в условиях городских боев. "Малыш" располагает меньшим количеством антенн, весит 15 кг, автономно работает в течение 6 ч.

Диапазон частот подавления сигналов главного комплекса составляет 400-2500 МГц. Его направленная антенна глушит сигналы в радиусе 40 км, а ненаправленная — в радиусе 20 км.