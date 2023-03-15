Украинский "окопный" РЭБ сможет защищать солдат ВСУ в окопах на передовой: что известно

Детали для самодельного РЭБ обходятся инженеру примерно в $1000-$1500, в зависимости от комплектации.

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Украинский военнослужащий с псевдонимом Сергей Флэш создает портативные комплексы радиоэлектронной борьбы. Он поделился уже имеющимся опытом на своей странице в Facebook.

Для сборки комплекса РЭБ необходимы три главных компонента: блоки создания помех, система электропитания и антенны. В целом все достаточно просто: блок помех крепится к радиатору на пасту или клей, подстраивается диэлектрической отверткой, после чего подключается к антенне типа SMA и системе питания с помощью проводов. Все детали обойдутся примерно в $1000-$1500, в зависимости от комплектации.

"Задача разработчика РЭБ больше "механическая": скомпоновать блоки, поставить модули на радиаторы, сделать обдув, подключить аккумулятор и преобразователи", — отметил Сергей Флэш. Он также подробно рассказал о каждом этапе.

Как работает окопный РЭБ

Самая важная часть самодельных систем РЭБ, и здесь необходимо обращать внимание, совпадает ли реальная мощность заявленной — это влияет на качество подавления БПЛА. К примеру, последние дроны производства компании DJI имеют высокую плотность псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), поэтому дешевые блоки помех могут не сработать против них. Еще стоит всегда добавлять возможность отключить подавление GPS, чтобы случайно не сбивать союзные дроны.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Диапазоны частот самодельного РЭБ

Существует несколько диапазонов частот, на которых работаю БПЛА, и для подавления каждого из них потребуется отдельный блок и антенна. Сергей Флэш назвал базовые диапазоны, которые необходимо обязательно "глушить" на передовой: 1.5ГГц (навигация);

2.4ГГц (управление); и 5.8ГГц (управление). Есть еще диапазон 5,1 ГГц, которым пользуются редко.

Точные частоты для подавления дронов:

1550-1620 (GPS L1);

1220-1260850-930 (GPS L2: FPV-дроны, "Орланы", "Элероны");

970-1020 (новые "Орланы");

2400-2585 (все беспилотники);

5150-5300 (часть дронов Habson, новый Autel)

5725-5850 (все беспилотники).

Выходная мощность

Существуют варианты блоков от 5 Вт до 100 Вт, и чем выше мощность, тем сложнее запитать их от аккумулятора, к тому же устройство быстрее нагревается. Антидроновые ружья обычно используют блоки на 10 Вт и работают на радиаторах, а вот варианты от 20 Вт и выше требуют вентилятора.

Электропитание

Все блоки рассчитаны на напряжение 28 В. Эксперт предупредил, что не стоит подключать 24 В, поскольку в таком случае мощность упадет примерно на 20%, а вместе с ней — эффективность подавления дронов.

Система электропитания РЭБ

Конструкция комплекса во многом зависит от того, будет он питаться только от аккумулятора или еще и от розетки на 220 В. Вариантов решения задачи три: взять аккумулятор на 28 В; использовать преобразователи постоянного тока; использовать блок питания с преобразованием из 220 В в 28 В.

"Мне лично нравится идея завязать до 12 вольт, чтобы вы могли подключить банал RB к любому автомобильному аккумулятору или автомобилю. Поэтому я бы использовал преобразователи 12-28 вольт. И источник питания 220 сразу 28 или 220 на 12 вольт", — отметил Сергей.

Фото: Facebook

Антенны для системы РЭБ

Для работы устройства в режиме ружья необходимы направленные антенны, а режиме "купола" — круговые. В случае с направленными можно сделать волновые каналы или логопериодические антенны, подключив их прямо на плату. Такой вариант хорошо работает с блоками на 10-20 Вт, важно лишь сохранять между плоскостями антенн расстояние не менее 8 см. Подойдут также внешние антенны от радиомостов WiFi с диапазоном 2,4 та 5,8 ГГц.

Фото: Facebook

Для "купола" нужно достать вертикальные коллинеарные штыревые антенны, имеющие хороший фактор укрепления в круговой плоскости с провалом точно в зенит (вверх), что не особо мешает закрыть небо, поскольку дроны всегда подлетают сбоку. Специалист также рекомендует использовать антенны типа "клевер". От разъема модуля до антенны необходимо будет делать кабельные адаптеры. Кабель можно использовать для RG316, RG178.

Ранее Сергей Флэш обратил внимание, что российские войска активно используют "окопный" РЭБ и подавляют украинские дроны. Он решил самостоятельно сделать подобное устройство.