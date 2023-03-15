Український "окопний" РЕБ зможе захищати солдатів ЗСУ в окопах на передовій: що відомо

Деталі для саморобного РЕБ коштують інженеру приблизно $1000-$1500, залежно від комплектації.

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Український військовослужбовець із псевдонімом Сергій Флеш створює портативні комплекси радіоелектронної боротьби. Він поділився вже наявним досвідом на своїй сторінці у Facebook.

Для складання комплексу РЕБ необхідні три основні компоненти: блоки створення перешкод, система електроживлення та антени. В цілому все досить просто: блок перешкод кріпиться до радіатора на пасту або клей, підлаштовується діелектричною викруткою, після чого підключається до антени типу SMA та системи живлення за допомогою дротів. Всі деталі коштуватимуть приблизно $1000-$1500, залежно від комплектації.

"Завдання розробника РЕБ більше "механічне": скомпонувати блоки, поставити модулі на радіатори, зробити обдув, підключити акумулятор та перетворювачі", — зазначив Сергій Флеш. Він також детально розповів про кожний етап.

Як працює окопний РЕБ

Найважливіша частина саморобних систем РЕБ, і тут необхідно звертати увагу, чи збігається реальна потужність із заявленою — це впливає на якість подавлення БПЛА. Приміром, останні дрони виробництва компанії DJI мають високу щільність псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ), тому дешеві блоки перешкод можуть не спрацювати проти них. Ще варто завжди додавати можливість відключити подавлення GPS, щоб випадково не збивати союзні дрони.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Діапазони частот саморобного РЕБ

Існує кілька діапазонів частот, на яких працюють БПЛА, і для подавлення кожного з них потрібен окремий блок і антена. Сергій Флеш назвав базові діапазони, які необхідно обов'язково "глушити" на передовій: 1.5ГГц (навігація);

2.4ГГц (управління); і 5.8ГГц (управління). Є ще діапазон 5,1 ГГц, яким користуються рідко.

Точні частоти для подавлення дронів:

1550-1620 (GPS L1);

1220-1260850-930 (GPS L2: FPV-дрони, "Орлани", "Елерони");

970-1020 (нові "Орлани");

2400-2585 (усі безпілотники);

5150-5300 (частина дронів Habson, новий Autel)

5725-5850 (усі безпілотники).

Вихідна потужність

Існують варіанти блоків від 5 Вт до 100 Вт, і чим вище потужність, тим складніше заживити їх від акумулятора, причому пристрій швидше нагрівається. Антидронові рушниці зазвичай використовують блоки на 10 Вт і працюють на радіаторах, а ось варіанти від 20 Вт та вище вимагають вентилятора.

Електроживлення

Усі блоки розраховані на напругу 28 В. Експерт попередив, що не варто підключати 24 В, оскільки в такому разі потужність впаде приблизно на 20%, а разом із нею ефективність подавлення дронів.

Система електроживлення РЕБ

Конструкція комплексу багато в чому залежить від того, чи буде він живитися тільки від акумулятора або ще й від розетки на 220 В. Варіантів розв'язання задачі три: взяти акумулятор на 28 В; використовувати перетворювачі постійного струму; використовувати блок живлення з перетворенням із 220 В на 28 В.

"Мені особисто подобається ідея зав'язати до 12 вольт, щоб ви могли підключити банал RB до будь-якого автомобільного акумулятора або автомобіля. Тому я б використав перетворювачі 12-28 вольт. І джерело живлення 220 відразу 28 або 220 на 12 вольт", — зазначив Сергій.

Фото: Facebook

Антени для системи РЕБ

Для роботи пристрою в режимі рушниці необхідні спрямовані антени, а в режимі "купола" — кругові. У випадку зі спрямованими можна зробити хвильові канали або логоперіодичні антени, підключивши їх прямо на плату. Такий варіант добре працює з блоками на 10-20 Вт, важливо лише зберігати між площинами антен відстань не менше 8 см. Підійдуть також зовнішні антени від радіомостів WiFi з діапазоном 2,4 та 5,8 ГГц.

Фото: Facebook

Для "купола" потрібно дістати вертикальні колінеарні штирові антени, які мають гарний фактор кріплення в круговій площині з провалом точно в зеніт (угору), що не особливо заважає закрити небо, оскільки дрони завжди підлітають збоку. Фахівець також рекомендує використовувати антени типу "конюшина". Від роз'єму модуля до антени необхідно буде робити кабельні адаптери. Кабель можна використовувати для RG316, RG178.

Раніше Сергій Флеш звернув увагу, що російські війська активно використовують "окопний" РЕБ і пригнічують українські дрони. Він вирішив самостійно зробити такий пристрій.