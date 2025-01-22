Сили оборони відкинули ЗС РФ біля Шевченко та Удачного на Донбасі, — DeepState (карта)

В Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про 54 російські штурми на Покровському напрямку за останню добу. Також активні бої ведуться в районі Великої Новосілки.

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Станом на 2:00 22 січня Сили Оборони України відбили наступ росіян у Донецькій області біля села Шевченко на Курахівському напрямку та селища Удачне на Покровському. Водночас окупанти просунулися у чотирьох населених пунктах області, повідомляють аналітики групи DeepState.

Українські бійці відкинули ворога біля села Шевченко Фото: Скриншот Сили оборони відбили наступ росіян біля Удачного на захід від Покровська Фото: Скриншот

Ворог просунувся у селі Велика Новосілка, бої за яке розпочалися 18 січня.

Росіяни продовжують просування в селі Велика Новосілка Фото: Скриншот

Крім того, фіксується просування окупантів біля Воздвиженки на схід від Покровська, а також біля Слов'янки та Срібного на північний захід від Курахового.

Ворог просунувся біля Слов'янки та Срібного Фото: Скриншот

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 22:00 21 січня повідомлялося про 54 штурми та наступи ЗС РФ на Покровському напрямку, з яких 47 було відбито, ще 7 — тривали. Ворог активно наступав зокрема біля Слов'янки, Срібного, Шевченко, Покровська, Янтарного, Дачного.

Також у генштабі сказали, що три ворожі штурми біля Великої Новосілки та в районі Костянтинополя було зупинено та ще три боєзіткнення тривали.

Нагадаємо, 21 січня начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр, молодший лейтенант Роман Писаренко розповів, як на хід війни впливає поява потужних РЕБ РФ на фронті.

20 січня DeepState повідомляли, що Сили оборони відбили позиції на Курахівському напрямку та в населеному пункті Зеленівка під Покровськом.