Сили оборони відбили позиції в районі Курахового: динаміка боїв під Покровськом, — карта

Українським бійцям вдалося потіснити противника в районі населеного пункту Зеленівка, де росіяни утримували позиції з кінця грудня.

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Бійці Сил оборони України відбили позиції у противника в районі населеного пункту Зеленівка на південному фланзі Покровського напрямку. Про це 20 січня повідомив моніторинговий ресурс DeepState.

Згідно з картографічними даними аналітиків, Збройні сили РФ зайняли позиції в Зеленівці, що за кілька кілометрів на південь від Константинополя ще наприкінці грудня 2024 року. Але після цього просування противника на цій ділянці не спостерігалося.

Карта бойових дій під Покровськом. 21 грудня Карта бойових дій під Покровськом. 18 січня Карта бойових дій під Покровськом. 19 січня

Наразі невідомо, чи йдеться про визволення населеного пункту, проте аналітики фіксують відступ 39-ої мотострілецької бригади ЗС РФ у цьому районі.

За інформацією генштабу ЗСУ, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. На Покровському напрямку українські захисники відбили 89 штурмових дій росіян — противник вів наступ у районах населених пунктів Єлизаветівка, Миролюбівка, Удачне, Успенівка, Андріївка, Улакла, Котлине, Звірове та ін.

В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля під Покровськом. Зокрема, російські підрозділи атакували позиції Сил оборони в районі Слов'янки із застосуванням автомобільної та бронетехніки.

Нагадаємо, депутат Мар'яна Безугла звинуватила командування ЗСУ у здачі позицій без бою на Покровському напрямку. За її словами, на позиціях, які спеціально були обладнані, не було "жодної гільзи".

Тим часом українські військовослужбовці спростували інформацію про захід військ РФ до Покровська. За словами українських захисників, росіяни намагаються забігати в Покровськ штурмовими групами по 2-4 бійці, але поки що їм це не вдається.