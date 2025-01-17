"Лазили ДРГ": военные опровергли заявления Безуглой о заходе ВС РФ в Покровск
По словам украинских защитников, россияне пытаются забегать в Покровск штурмовыми группами по 2-4 бойца, но пока им это не удается.
Регулярные войска РФ не заходили в город Покровск Донецкой области, о чем вечером 17 января заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
"Пацаны опровергают инфу о заходе пи*а*ской регулярки в Покровск. Максимум что было — лазили ДРГ, но это уже как месяц они пытаются залетать", — написал военный.
Кроме того, в телеграмм канале "Бахмутский демон" военный также отметил, что российской армии нет в Покровске.
"Окраины — это еще не Покровск, киця, но штурмовые группы по 2-4 человека пробуют забегать", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 января народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в город Покровск.
17 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали три села в Донецкой области: одно — неподалеку Покровска