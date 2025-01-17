ВС РФ оккупировали три села в Донецкой области: одно — недалеко от Покровска, — DeepState (карта)

Село Песчаное, которое, по данным аналитиков, теперь находится под российской оккупацией, расположено всего в 8 километрах от Покровска.

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Российские оккупационные войска захватили Песчаное, Славянку и Ясеново в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Песчаное, Славянку и Ясеново", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Песчаное, Славянка и Ясеново сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Песчаное, Славянка, Ясеново Фото: Скриншот

Отметим, что село Песчаное расположено всего в 8 километрах от районного центра — Покровска.

Расстояние Песчаное-Покровск Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звирово, во Времеевке и Часовом Яру.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ информации об оккупации Песчаного, Славянки или Ясенового не было.

Напомним, 15 января ВС РФ оккупировали Нескучное в Донецкой области, зато ВСУ дали отпор возле Успеновки.

13 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.