ВС РФ оккупировали три села в Донецкой области: одно — недалеко от Покровска, — DeepState (карта)
Село Песчаное, которое, по данным аналитиков, теперь находится под российской оккупацией, расположено всего в 8 километрах от Покровска.
Российские оккупационные войска захватили Песчаное, Славянку и Ясеново в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Песчаное, Славянку и Ясеново", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Песчаное, Славянка и Ясеново сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.
Отметим, что село Песчаное расположено всего в 8 километрах от районного центра — Покровска.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звирово, во Времеевке и Часовом Яру.
В последней сводке Генерального штаба ВСУ информации об оккупации Песчаного, Славянки или Ясенового не было.
Напомним, 15 января ВС РФ оккупировали Нескучное в Донецкой области, зато ВСУ дали отпор возле Успеновки.
13 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.