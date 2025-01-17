ЗС РФ окупували три села у Донецькій області: одне — неподалік Покровська, — DeepState (мапа)

Село Піщане, яке, за даними аналітиків, тепер перебуває під російською окупацією, розташоване всього за 8 кілометрів від Покровська.

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Російські окупаційні війська захопили Піщане, Слов'янку та Ясенове у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Піщане, Слов'янку та Ясенове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Піщане, Слов'янка та Ясенове наразі перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Піщане, Слов'янка, Ясенове Фото: Скриншот

Зазначимо, що село Піщане розташоване лише за 8 кілометрів від районного центру — Покровська.

Відстань Піщане-Покровськ Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації щодо окупації Піщаного, Слов'янки чи Ясенового не було.

Нагадаємо, 15 січня ЗС РФ окупували Нескучне на Донеччині, натомість ЗСУ дали відсіч біля Успенівки.

13 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль.