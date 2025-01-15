ЗС РФ окупували село Янтарне у Донецькій області, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни атакували в районі Янтарного, проте інформації щодо окупації цього населеного пункту не коментували.

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Російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Янтарне", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Янтарне наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Янтарне на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, росіяни просунулись в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру та біля Новоєлизаветівки.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що російські окупанти атакували в районі Янтарного.

"На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника", — йшлося у повідомленні.

Проте інформації щодо окупації Янтарного росіянами у Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 13 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль.

11 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ повністю окупували Курахове Донецької області.