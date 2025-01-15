ВС РФ оккупировали село Янтарное в Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне атаковали в районе Янтарного, однако информацию об оккупации этого населенного пункта не комментировали.

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Российские оккупационные войска захватили село Янтарное Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Янтарное", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Янтарное сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Янтарное на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, россияне продвинулись в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру и возле Новоелизаветовки.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что российские оккупанты атаковали в районе Янтарного.

"На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника", — говорилось в сообщении.

Однако информации об оккупации Янтарного россиянами в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 13 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.

11 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ полностью оккупировали Курахово Донецкой области.