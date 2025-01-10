ЗС РФ окупували одразу 6 населених пунктів на Донеччині, — DeepState (мапа)

За даними експертів, російські окупанти також просунулись у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

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Російські окупаційні війська захопили Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Петропавлівка, Воздвиженка, Солоне, Новоіванівка, Леонідово та Олександрія наразі перебувють у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

мапа DeepState Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ з вищеперелічених населених пунктів згадувалась лише Петропавлівка.

"Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення", — йшлося у повідомленні.

Інформації щодо окупації цих населених пунктів у генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 7 січня аналітики DeepState повідомили, що майже все місто Курахове у Донецькій області окуповане ворогом.

У цей же день повідомлялось, що ЗС РФ окупували Лозову в Харківській області.