ЗС РФ окупували Нескучне на Донеччині, але ЗСУ дали відсіч біля Успенівки, — DeepState (мапи)

За даними аналітиків, Сили Оборони України відновили положення біля села Успенівка Покровського району Донецької області. Генштаб наразі не коментував інформації щодо окупації Нескучного.

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Російські окупаційні війська захопили село Нескучне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Нескучне", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Нескучне наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Нескучне на мапі Фото: Скриншот

Водночас експерти наголосили, що Сили Оборони України відновили положення біля села Успенівка Покровського району Донецької області.

Успенівка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про атаки російських окупантів в районі Успенівки, проте інформації щодо окупації Нескучного на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 15 січня ЗС РФ окупували село Янтарне у Донецькій області.

13 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль.