ВС РФ оккупировали Нескучное в Донецкой области, но ВСУ дали отпор возле Успеновки, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, Силы Обороны Украины восстановили положение возле села Успеновка Покровского района Донецкой области. Генштаб пока не комментировал информацию об оккупации Нескучного.

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Российские оккупационные войска захватили село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Нескучное", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Нескучное сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Нескучное на карте Фото: Скриншот

В то же время эксперты отметили, что Силы Обороны Украины восстановили положение возле села Успеновка Покровского района Донецкой области.

Успеновка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось об атаках российских оккупантов в районе Успеновки, однако информацию об оккупации Нескучного на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 15 января ВС РФ оккупировали село Янтарное в Донецкой области.

13 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль.