ВС РФ зашли в Покровск, — Безуглая (обновляется)

В Генеральном штабе ВСУ заявления парламентария не подтверждали.

Related video

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в город Покровск на Донецком направлении. Официального подтверждения этой информации нет.

Марьяна Безуглая утверждает, что россияне зашли в Покровск Фото: Скриншот

"Мне еще будут говорить, да нет, да нет. Покровск — это большая городская агломерация, посмотрите карту DeepState и все поймете", — написала депутат.

Покровск на карте DeepState по состоянию на 16 января Фото: Скриншот

Аналитики проекта DeepState 17 января в 21:50 писали об активных штурмовых действиях на Покровском направлении на населенные пункты Котлино и Удачное. По их данным, утром враг начал штурм Шахтоуправления "Покровское" и посадки, перпендикулярной к лесополосам железной дороги.

"Последние дни уроды лезут в Котлино, пробуют закрепиться, но Силы Обороны пытаются не дать им это сделать", — отметили аналитики.